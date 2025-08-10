Salud: Ross encabezó una reunión con directores de los hospitales provinciales

El Ministerio de Salud y Ambiente concretó en la localidad de San Julián, un nuevo encuentro con directores hospitalarios provinciales, en sentido de avanzar en la implementación de estrategias y líneas de acción a nivel provincial y realizar un relevamiento general de la actualidad de la salud en cada una de las comunidades de la provincia.

El encuentro, que fue encabezado por la ministra de Salud, María Lorena Ross junto a su equipo de trabajo, contó con la participación de los referentes de todos los hospitales, quienes de manera comprometida participaron de este encuentro de trabajo.

Entre los puntos más destacados, se realizó un balance de planteles médicos y la posibilidad de seguir sumando profesionales como así también la actualidad edilicia y la planificación para el avance del mejoramiento en las infraestructuras hospitalarias.

Ross destacó la participación de parte de todos los hospitales, agradeciendo el compromiso y el apoyo para con la tarea de optimizar recursos en pos de garantizar un sistema de salud de calidad para los santacruceños.

Estuvieron presentes la secretaria de Estado de Articulación y Monitoreo, Ariana Figueroa, el secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Juan Simón Herrero y la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod.

Desde el Ministerio de Salud, se continúan llevando adelante instancias de dialogo y participación a fin de avanzar de manera conjunta con los distintos sectores que diariamente desarrollan sus actividades en sentido de brindar acceso y atención en Santa Cruz.