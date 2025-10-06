Salud reunió a directores hospitalarios de la Provincia

El Ministerio de Salud y Ambiente concretó un nuevo encuentro de autoridades, a fin de profundizar e implementar políticas sanitarias en Santa Cruz.

Esta instancia encabezada por la titular de la Cartera, Lorena Ross, convoco a los directores de los hospitales provinciales, así también equipo de trabajo de la cartera sanitaria.

En el marco este encuentro se avanzaron distintos ejes de trabajo:

-Presentación de nuevos equipos de trabajo hospitalario (directores).

-Reconocimiento y despedida de Directores salientes.

-Presupuesto y planificación.

-Evaluación de actividades territoriales.

-Promoción para la convocatoria de profesionales Médicos.

Además, se realizó entrega de equipamiento destinada a los hospitales y se presentó el nuevo ejemplar de la libreta de salud perinatal y niñez.

Al respecto, la Dra. Ross se expresó sobre la participación y el compromiso de los directores, “celebramos estos espacios de intercambio, que nos permite fortalecer nuestro sistema de salud, en el marco de las indicaciones del Gobernador Claudio Vidal; fue una jornada muy alentadora, vamos por buen camino, el trabajo articulado es la clave”.

Estuvieron presentes, las secretarias de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod y de Articulación y Monitoreo, Ariana Figueroa; el secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Juan Simón Herrero; la subsecretaría de Gestión Financiera, Gisela Rodríguez; y el subsecretario de Seguridad y Equidad, Dr. Coloccini.