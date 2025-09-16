Salud realizó asesoramiento administrativo en Unidad Comunitaria de Salud Familiar del Formenti

El Ministerio de Salud y Ambiente concretó una jornada de trabajo en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Dr. José Formenti de El Calafate, con motivo de fortalecer acciones y líneas de acción junto a las autoridades locales, a fin de brindar acompañamiento, asesoramiento, además de relevar y fortalecer los procesos administrativos como el sistema hospitalario.



Con presencia de la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod, el equipo de salud ministerial, se hizo presente en la localidad, donde se reunieron con la directora de la Unidad Comunitaria, María de los Ángeles Canteros, en pos de colaborar y asesorar en materia de gestión administrativa, prestaciones de atención primaria de la salud, logística, enfermería y recursos humanos.



En ese sentido, la doctora Carod destacó que “junto a los trabajadores de la Unidad, dialogamos y avanzamos en distintas temáticas, en relación a las funciones diarias, insumos, dinámicas de trabajo y proyecciones de actividades”.



Asimismo, Carod hizo énfasis en el acompañamiento de parte de la Cartera de Salud Provincial para con este espacio y los hospitales provinciales: “En esa oportunidad, es el Formenti, pero el equipo ministerial está trabajando para fortalecer el sistema de salud en cada localidad. Entendemos que es de suma importancia el acompañamiento y la presencia en territorio que nos solicita la ministra Ross, y el gobernador Claudio Vidal”.



El Ministerio de Salud y Ambiente continúa trabajando para fortalecer el sistema sanitario, en cada una de las localidades de la provincia.