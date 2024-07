Salud pública del Municipio de Río Gallegos: se atienden 14 mil personas por mes en los centros de atención primaria y hay cerca de 100 profesionales trabajando en la Secretaría

Marcela González, secretaria de Salud del Municipio de Río Gallegos, dijo que en los Centros de Salud de atención primaria se atienden 14 mil personas por mes y detalló todas las especialidades que hay.

En primer lugar, González subrayó que el Municipio de Río Gallegos es el único de la provincia que cuenta con una Secretaría de Salud.

“Nosotros nos dedicamos principalmente a la atención primaria de salud. Tenemos centros de salud en muchos barrios y atendemos alrededor de 14 mil personas por mes. Está el Centro de Salud Peliche, que tiene distintas especialidades, como neurología, ginecología, cardiología, oftalmología y hasta prótesis dentales. En los centros más chicos tenemos generalistas, pediatras, enfermeros, una obstétrica y clínica médica”, explicó la funcionaria de Salud.

González aseguró que hay cerca de 100 profesionales que cumplen funcionnes en la cartera sanitaria local. “No es difícil de sostener la salud pública en lo primario. De hecho, Salud se autofinancia, salvo el sueldo del personal. En cuanto a los insumos, los compramos con lo que vuelve al Municipio con las obras sociales. No hemos tenido inconvenientes con los insumos, ni con la adquisición de médicos”, valoró.

La secretaria de Salud remarcó también que el Municipio de Río Gallegos “ha ido pagando los aportes a la obra social santacruceña” y que lo que se adeuda “es de gestiones anteriores”.

González se refirió a la reconstrucción del sistema sanitaria de atención primaria. “Cuando llegamos, el sistema de salud de la Municipalidad no tenía casi médicos. Ahora tenemos alrededor de 40. Salud tiene un gran apoyo del intendente Pablo Grasso porque es consciente de la importancia de esta política pública. Por día, ingresan entre 300 y 400 personas a nuestros Centros de Salud de atención primaria”, indicó.

Recorte de medicamentos en la Caja de Servicios Sociales

La funcionaria del Municipio dijo que “como gestora de salud, me da mucha vergüenza que la Caja de Servicios Sociales, para justificar su propia impericia, le eche la culpa a los demás”.

“¿Qué pensaban que era gestionar la salud? Creían que iban a poder sin saber. Claro que gestionar la Caja de Servicios Sociales es difícil, pero salir a culpar a los demás no me parece bien. La CSS no deja ni recetar lo que toman los niños en el primer año de vida. ¿Qué piensan? ¿Qué van a saldar el déficit dejando sin medicamentos básicos a los niños y a los jubilados?”, se preguntó en otro tramo de la entrevista en FM Ciudad de Pico Truncado.

González explicó que, cuando consultaron porque se había dado el recorte del vademécum, ”dijeron que por una auditoría que se hace en Capital Federal decidieron bajar la mitad de los medicamentos: de 12 mil a 6 mil. Esto es impericia pura”.

Sobre el pago a los profesionales de la salud, expresó que es “mentira que no se le puede pagar buenos salarios a los profesionales de salud”.

“Hay dos temas centrales en gestión en salud: los insumos y el recurso humano. Nosotros tenemos un equipo de muchas personas que funciona. Tenemos dos cosas fundamentales: los insumos siempre van a estar y les pagamos bien porque la plata va destinada a donde tiene que ir”, consideró.

Relación con la provincia

González lamentó que todavía no se han podido reunir con los equipos del Ministerio de Salud de Santa Cruz. “El ministro de Salud (Ariel Varela) mandó a decir que conmigo no iba a hablar. ¿A quién se le ocurre no trabajar con la secretaria de Salud de la capital de Santa Cruz? ¿Cómo no vamos a poder trabajar? Teníamos una reunión en la Caja de Previsión Social porque no están haciendo las juntas médicas y estaba Varela: no se quisieron reunir con nosotros. Es una vergüenza”.

“Yo quiero que las cosas funciones en la salud. Estar en este cargo es un orgullo. Deberíamos sentarnos para que la gente tenga mejor acceso a la salud”, finalizó la doctora.