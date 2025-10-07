Salud participó de las Jornadas Intersectoriales exitosas en Caleta Olivia

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz continúa llevando adelante las Jornadas Intersectoriales Provinciales. En esta ocasión, en el barrio 150 Viviendas de Caleta Olivia, garantizando el acceso equitativo a la salud, el acompañamiento social y la cercanía de las políticas públicas con la comunidad.

Durante las dos jornadas, realizadas en las inmediaciones de la cancha Defensores del Sur, se brindaron diversas prestaciones de alta demanda, tales como, controles médicos pediátricos y de adultos, controles de niño sano, entrega de leche, asesoramiento en salud sexual y anticonceptivos. Además, se brindó asesoramiento vinculado al alta y renovación del carnet hospitalario.

“Hemos recibido una gran cantidad de consultas de los vecinos y vecinas, para todos los entes gubernamentales que se encuentran presentes, debido a que es un barrio relativamente joven alejado del casco céntrico”, expresó la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod.

Las jornadas, impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz a través de los distintos organismos estatales, se vienen desarrollando en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de acercar servicios esenciales a la comunidad, y fortalecer el trabajo intersectorial en territorio.