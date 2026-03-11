EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Salud mantuvo una agenda de trabajo en el Hospital de Puerto Deseado

Compartir

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, llevó adelante en la localidad de Puerto Deseado, una agenda de trabajo con el objetivo de analizar la actualidad de la localidad en materia sanitaria, el avance y la proyección de líneas de acción.

En la oportunidad, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, mantuvo un encuentro institucional en el Hospital Distrital de Puerto Deseado junto a directivos del nosocomio local y autoridades del Concejo Deliberante de Puerto Deseado, a fines de dialogar sobre diversas temáticas relacionadas a la salud pública y trabajando sobre ciertos avances en materia sanitaria para la localidad.

Asimismo, durante el encuentro se realizaron balances de la actualidad sanitaria en sentido de mejorar el acceso y atención para toda la comunidad.

Finalmente, se establecieron acciones concretas y se proyectaron mejoras sanitarias con el fin de asegurar una mayor calidad en las prestaciones ofrecidas a todos los habitantes de dicha localidad.

Golpe al delito en Caleta Olivia: secuestran cocaína valuada en 50 millones de pesos tras un allanamiento por abuso de armas

$1.100 millones de inversión en escuelas de la Cuenca impulsan el empleo local

Senadores de la Patagonia presentaron un proyecto para derogar la eliminación de la Tarifa Social del gas

También