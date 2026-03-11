Salud mantuvo una agenda de trabajo en el Hospital de Puerto Deseado

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, llevó adelante en la localidad de Puerto Deseado, una agenda de trabajo con el objetivo de analizar la actualidad de la localidad en materia sanitaria, el avance y la proyección de líneas de acción.

En la oportunidad, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, mantuvo un encuentro institucional en el Hospital Distrital de Puerto Deseado junto a directivos del nosocomio local y autoridades del Concejo Deliberante de Puerto Deseado, a fines de dialogar sobre diversas temáticas relacionadas a la salud pública y trabajando sobre ciertos avances en materia sanitaria para la localidad.

Asimismo, durante el encuentro se realizaron balances de la actualidad sanitaria en sentido de mejorar el acceso y atención para toda la comunidad.

Finalmente, se establecieron acciones concretas y se proyectaron mejoras sanitarias con el fin de asegurar una mayor calidad en las prestaciones ofrecidas a todos los habitantes de dicha localidad.