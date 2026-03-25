Salud lanza capacitación para teleoperadores de urgencia y emergencia

El Ministerio de Salud y Ambiente, a través de la Dirección Provincial de Enfermería, realizará el “Taller de Teleoperadores de Urgencia y Emergencia” en la UNPA-UARG. La actividad está destinada a profesionales de la salud, personal de urgencias y emergencias, y a todos aquellos que se desempeñan en contacto directo con pacientes, tanto en el ámbito público como privado.

Con una gran cantidad de inscriptos, el taller se llevará a cabo los días 26, 27, 30 y 31 de marzo, en el horario de 9:30 a 12:30., en el Auditorio “Enfermeras de Malvinas” de la Unidad Académica Río Gallegos. El mismo cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud y Ambiente y de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y otorgará certificación de extensión universitaria, reforzando así su valor académico y profesional.

Al respecto, el director Provincial de Enfermería, Arnaldo Esteban Couselo, agradeció el acompañamiento de las autoridades ministeriales y de la UNPA-UARG, y destacó: “Es fundamental resaltar la importancia de este taller, que ha sido muy solicitado. Será una experiencia enriquecedora para el desarrollo profesional del personal sanitario, lo que se traducirá directamente en una mejor calidad de atención para los pacientes”.

Detalles de la propuesta

Las jornadas abordarán ejes fundamentales como la importancia de la comunicación institucional, las estrategias de comunicación organizacional y la gestión de crisis en el ámbito laboral. Asimismo, se brindará formación en aspectos legales mediante el tratamiento de temas de Derecho Civil, Derecho Penal y Derechos del Paciente, garantizando un marco normativo sólido para el desempeño de las funciones de emergencia.

El programa también incluye un bloque especializado en salud mental y contención, donde se trabajarán protocolos de intervención en crisis, urgencia psicológica y prevención del suicidio, analizando además el impacto del Covid-19 en la comunidad. Finalmente, se presentarán seis módulos técnicos que abarcan desde la comunicación asertiva y el manejo de la histeria hasta el despacho de móviles, RCP telefónico, instrucciones de pre-arribo y la prevención del burnout en los equipos de trabajo.