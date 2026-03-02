Salud: La gestión provincial licita medicamentos y suma telemedicina para fortalecer los hospitales

En el marco de la apertura del 53° Período Legislativo, el gobernador Claudio Vidal brindó un amplio discurso donde garantizó el abastecimiento de insumos en los catorce centros asistenciales de Santa Cruz, y la optimización de la cobertura territorial mediante herramientas digitales, y el despliegue de operativos sanitarios durante este ciclo legislativo.

Tras el discurso de apertura de sesiones ordinarias, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, confirmó que ya se encuentra en marcha la licitación pública para la adquisición de medicamentos básicos, una medida diseñada para asegurar la operatividad de los catorce hospitales que integran la red provincial.

Este esquema de compras se complementará a partir del próximo martes con el lanzamiento oficial del sistema de telemedicina. Según explicó la funcionaria, estas herramientas digitales favorecerán la atención directa de la población, acortando distancias geográficas, y facilitando el acceso a consultas de especialistas en puntos remotos de la provincia.

“Son proyectos que veníamos trabajando desde el año pasado, y que hoy ya tienen procesos administrativos concretos. La licitación de medicamentos nos permite asegurar el abastecimiento básico, mientras que la telemedicina será un salto cualitativo en la forma en que los vecinos se vinculan con el sistema de salud”, destacó Ross durante la entrevista.

Articulación estratégica y soberanía en medicamentos

La estrategia sanitaria contempla, además, una articulación directa con la Caja de Servicios Sociales para abordar una de las problemáticas más sensibles: la provisión de fármacos de alta complejidad.

En este sentido, la Cartera de Salud inició gestiones con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tras una reciente mesa de trabajo en Buenos Aires, con el objetivo de crear un banco propio de medicación oncológica y de alto costo, que permita reducir gastos y garantizar la entrega constante a los afiliados.

Respecto al rol de la producción local, la ministra señaló que el Laboratorio de Santa Cruz tiene un papel estratégico en el abastecimiento hospitalario. No obstante, aclaró que la prioridad inmediata es la cobertura de medicación básica, mediante las licitaciones vigentes, dejando el segmento oncológico para la estructura del nuevo banco provincial que se encuentra en desarrollo para asegurar mejores costos.

Presencia territorial y formación de profesionales

La presencia en el territorio continúa siendo un eje central de la política pública del Gobierno de la Provincia para este 2026. Al respecto, Ross ratificó la continuidad de los programas itinerantes, tales como las jornadas de audiometría y los operativos en barrios, con la proyección de incorporar nuevas especialidades médicas a las recorridas habituales. Esta presencia territorial se vincula directamente con la necesidad de formación de recursos humanos propios, un aspecto en el que la provincia mantiene el foco, a través de la carrera de medicina y el fortalecimiento del sistema de residencias.

La funcionaria concluyó que la meta de este año es consolidar la presencia de profesionales médicos en Santa Cruz, trabajando en conjunto con las instituciones universitarias, para que la formación académica se traduzca en una mejora real y tangible en la atención de los hospitales públicos de la región.