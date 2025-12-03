Salud impulsa acciones de prevención y diagnóstico de VIH/SIDA

El Ministerio de Salud y Ambiente, a través de la Caja de Servicios Sociales, desarrolla el Programa Provincial de Prevención de VIH/SIDA, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis virales y tuberculosis, con sede operativa en el Hospital Regional Río Gallegos.

En este contexto, la referente provincial del programa, Gabriela Lucca, explicó los principales ejes de trabajo y detalló las acciones que se implementan en articulación con el Hospital Regional y los centros de salud de la provincia.

Acceso al diagnóstico y descentralización

Lucca destacó que uno de los ejes centrales del programa consiste en descentralizar el acceso al diagnóstico de VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis. “Trabajamos durante todo el año en el Hospital Regional Río Gallegos, en los centros de salud de la capital y en todos los hospitales del interior”, señaló.

El programa ofrece test rápidos, que permiten obtener un prediagnóstico. “Ese resultado siempre necesita una confirmación posterior”, aclaró la referente. En paralelo, remarcó la importancia de brindar información precisa y basada en evidencia científica a toda la comunidad.

Asimismo, el programa garantiza el acceso a métodos de barrera como preservativos externos, preservativos vaginales y campo de látex, y a la medicación necesaria para los distintos tratamientos.

Prevención y autocuidado

En relación con la prevención, la referente subrayó que “el uso correcto del preservativo es fundamental”, y recordó que los métodos de barrera están disponibles en los puntos fijos de distribución, ubicados en hospitales y centros de salud.

También enfatizó la importancia del acceso voluntario al diagnóstico: “Que la gente decida conocer su estado es clave”. Además, señaló la necesidad de profundizar el trabajo contra el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH.

Los test rápidos se encuentran disponibles todo el año en los hospitales de la provincia. A partir de los 13 años, cualquier adolescente puede solicitarlo sin acompañamiento de un adulto, siempre que el equipo de salud evalúe la pertinencia del estudio o brinde consejería preventiva.

Jornada especial en la Caja de Servicios Sociales

Este miércoles 3 de diciembre se llevará adelante una jornada abierta en la Caja de Servicios Sociales. “Vamos a ofrecer test rápidos, distribución de métodos de barrera e información actualizada sobre prevención y autocuidado”, detalló. La actividad se realizará de 9:00 a 13:00, y estará abierta al público en general.

Durante la jornada también se difundirá información sobre métodos preventivos, entre ellos la profilaxis preexposición. “Es un medicamento de alta eficacia destinado a personas VIH negativas, que saben que pueden estar en situación de exposición. Se administra un comprimido diario con seguimiento clínico”, explicó Lucca.

Un enfoque integral garantizado por ley

Lucca recordó que en 2022 se sancionó la nueva Ley de VIH, que promueve un enfoque social, integral y de acompañamiento. La norma garantiza cobertura del 100% para diagnósticos y tratamientos. “Es necesario conocer el diagnóstico para acceder a un tratamiento adecuado y temprano, que permita una buena calidad de vida”, enfatizó.

Para finalizar, invitó a la comunidad a participar: “Los esperamos. Es importante animarse, informarse y cuidarse. Estamos para acompañar”.