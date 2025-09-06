EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Salud garantiza el acceso a la salud hospitalaria en la Cuenca Carbonífera

Compartir

El Ministerio de Salud y Ambiente concretó una agenda de trabajo en las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre, con el objetivo de fortalecer la atención de la comunidad de la Cuenca Carbonífera en el marco del relevamiento y fortalecimiento del sistema sanitario provincial.

En primera instancia, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, junto al secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Juan Simón Herrero, y el ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, mantuvieron una agenda de trabajo con los directivos del Hospital Distrital “San Lucas” de 28 de Noviembre, y el Hospital “Dr. José Alberto Sánchez” de Río Turbio.

En este marco, los funcionarios realizaron distintos relevamientos en cada nosocomio, y avanzaron en lineamientos de trabajo para el fortalecimiento de la gestión hospitalaria, a los fines de continuar resolviendo problemáticas y necesidades propias de cada localidad.

Seguidamente, la ministra Ross recibió y dialogó con distintos trabajadores, profesionales de la salud y referentes sociales, tomando conocimiento sobre la realidad de la cuenca, y asesorando en el sentido de reforzar la atención de la salud para los habitantes de la región.

Finalmente, los funcionarios recorrieron los distintos sectores y servicios del Hospital Distrital San Lucas y del Hospital Modular en 28 de Noviembre, constatando el estado edilicio de cada uno, en función de priorizar la gestión de las mejoras correspondientes.

De esta manera el Gobierno de Santa Cruz continúa acompañando y recorriendo, en esta oportunidad, espacios de salud de las localidades a fin de garantizar el funcionamiento, atención y acceso a la salud para con los santacruceños.

El Municipio realizó una jornada castración masiva en el gimnasio Lucho Fernández

El intendente Pablo Carrizo lleva entregados 200 lotes con servicios y 70 títulos de propiedad a lo largo de 2025.

Con 40 escuelas de toda la provincia, comenzó el Gallegos Baila 2025 con seminarios y la presentación oficial encabezada por el intendente Pablo Grasso.

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas