Salud garantiza el acceso a la salud hospitalaria en la Cuenca Carbonífera

El Ministerio de Salud y Ambiente concretó una agenda de trabajo en las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre, con el objetivo de fortalecer la atención de la comunidad de la Cuenca Carbonífera en el marco del relevamiento y fortalecimiento del sistema sanitario provincial.

En primera instancia, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, junto al secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Juan Simón Herrero, y el ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela, mantuvieron una agenda de trabajo con los directivos del Hospital Distrital “San Lucas” de 28 de Noviembre, y el Hospital “Dr. José Alberto Sánchez” de Río Turbio.

En este marco, los funcionarios realizaron distintos relevamientos en cada nosocomio, y avanzaron en lineamientos de trabajo para el fortalecimiento de la gestión hospitalaria, a los fines de continuar resolviendo problemáticas y necesidades propias de cada localidad.

Seguidamente, la ministra Ross recibió y dialogó con distintos trabajadores, profesionales de la salud y referentes sociales, tomando conocimiento sobre la realidad de la cuenca, y asesorando en el sentido de reforzar la atención de la salud para los habitantes de la región.

Finalmente, los funcionarios recorrieron los distintos sectores y servicios del Hospital Distrital San Lucas y del Hospital Modular en 28 de Noviembre, constatando el estado edilicio de cada uno, en función de priorizar la gestión de las mejoras correspondientes.

De esta manera el Gobierno de Santa Cruz continúa acompañando y recorriendo, en esta oportunidad, espacios de salud de las localidades a fin de garantizar el funcionamiento, atención y acceso a la salud para con los santacruceños.