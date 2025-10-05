Salud estuvo presente en “Juntas en la cancha, juntas en la lucha”

La ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross, presente en Puerto Deseado, acompaño el torneo de básquet “Juntas en la cancha, Juntas en la lucha”, el cual fue organizado por deportistas del Club Deportivo Deseado Juniors, en el marco de las actividades por Octubre Rosa y la concientización y prevención del Cáncer de mama.

Con una gran convocatoria, la Ministra Ross compartio las actividades de promoción en el Complejo Deportivo “Puchito Otey” junto a la Senadora Natalia Gadano, referentes del Hospital Distrital Puerto Deseado y autoridades locales.

La participación y el acompañamiento para con estas instancias es en relación al compromiso y trabajo por fortalecer políticas y campañas que promuevan los cuidados, en esta oportunidad, específicamente el cáncer de mama.

La Ministra Ross, destacó la iniciativa de las organizadoras de la actividad y la amplia participación de la comunidad, “acompañamos este torneo, para unir la salud y el deporte, como nos indica nuestro gobernador Claudio Vidal y al mismo tiempo fomentar las instancias de concientización para con la salud de las mujeres y los cuidados para prevenir y detectar el cáncer de mama”, asimismo Ross instó a los chequeos y cuidados en la comunidad, “el autocuidado es fundamental para una detección temprana y su atención necesaria”.

El Ministerio de Salud y Ambiente, reafirma y promueve las actividades durante este mes en el marco del Octubre Rosa y el cuidado de la salud en las mujeres.