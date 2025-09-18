Salud estuvo presente en el 124° Aniversario de Puerto San Julián

La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, estuvo acompañando a la comunidad sanjulianense, en el marco del 124° Aniversario de la localidad, junto a la comitiva del Ejecutivo Provincial, oportunidad en la que se firmó importante acuerdo.



La comitiva del Gobierno Provincial, que participó de los festejos por el cumpleaños de la ciudad portuaria, estuvo encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, y acompañó al intendente Daniel Gardonio y a la comunidad.



Asimismo, los funcionarios que asistieron junto a la ministra Ross fueron el titular de la cartera de Gobierno, Nicolás Brizuela; y la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci.



Durante el acto central, representantes del Hospital Distrital Dr. Miguel Lombardich fueron parte del tradicional desfile, en honor a los 124 años de la ciudad, habiendo portado la bandera Gloria Villarroel, junto a las escoltas Maira Lembo y Nora Apaza, quienes representaron con compromiso y respeto a la institución.



Durante las actividades protocolares, luego del acto cívico, se concretó la firma de un acuerdo entre la Municipalidad, la Fundación Agencia de Desarrollo local y Cerro Vanguardia S.A., a través del cual se anunciaron importantes aportes, destinados al Hospital Distrital Lombardich. Los mismos se destinarán a la adquisición de equipamiento por un monto de $270.000.000, suma que se utilizará para la compra de un sillón de parto vertical eléctrico, 2 equipos de hemodiálisis convencional, 14 camas hospitalarias, 24 smart TV, un agitador de extracción digital, 1 analizador de gases de sangre, y un arco en C.



Esta rúbrica contó con la presencia del jefe comunal Daniel Gardonio; el jefe de Gabinete de Ministros de Santa Cruz, José Daniel Álvarez; la presidente de la Fundación Agencia de Desarrollo, Natalia Pedernera Pickering; el jefe de Relaciones Institucionales de Cerro Vanguardia, Enrique Rossi; y el jefe de Finanzas de Cerro Vanguardia, Roberto Moreno.