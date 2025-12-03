Salud en Jornada Intersectorial de Jaramillo y Fitz Roy

El Ministerio de Salud y Ambiente participó durante el mes de noviembre del operativo territorial en Jaramillo y Fitz Roy, articulando acciones entre esta cartera, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y la Caja de Previsión Social.

Durante las actividades, los equipos de salud de los puestos sanitarios ofrecieron atención médica, enfermería, vacunación, salud sexual, abordaje de salud mental, carnet hospitalario, entrega de leche, Papanicolaou, mamografía y control de embarazo.

Además, los distintos organismos del estado provincial facilitaron el acceso a trámites registrales, servicios sociales, entrega de módulos alimentarios y consultas generales.

Al respecto, la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod, destacó que la jornada contó con una amplia asistencia de la comunidad y detalló: “Los equipos mantienen un fuerte compromiso con las comunidades más alejadas, sumando especialidades clave como salud mental y laboratorio a los equipos de salud de estos puestos sanitarios; es importante destacar la presencia y el acompañamiento para con las comunidades”.