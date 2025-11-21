Salud destacó el trabajo conjunto que garantizó el funcionamiento del Hospital de Puerto Deseado

El Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz expresó su profundo agradecimiento al Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables, por la pronta y solidaria respuesta brindada ante las contingencias energéticas registradas en la localidad de Puerto Deseado ocasionadas por el temporal de viento.

El organismo provincial destacó que su inmediata disponibilidad de herramientas y equipos resultó fundamental para asistir a la comunidad en un momento crítico donde además se había declarado la Emergencia Climática.

Asimismo, esta cartera provincial reconoce la predisposición y el compromiso del jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, del ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y del presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Matías Cortijo, quienes, mediante un trabajo articulado y acciones coordinadas, contribuyeron de manera decisiva al abordaje efectivo de la situación.

Gracias a este esfuerzo conjunto, se logró garantizar la plena funcionalidad del Hospital Distrital Puerto Deseado, asegurando la continuidad de la atención y el acceso a los servicios de salud para toda la comunidad deseadense.

El Ministerio de Salud y Ambiente reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la articulación institucional y la respuesta rápida ante emergencias que puedan afectar a la población de Santa Cruz.