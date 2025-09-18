Salud desplegó agenda de trabajo en el Puesto Sanitario de El Chaltén

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz realizó un relevamiento del Puesto Sanitario de El Chaltén, donde se brindó asesoramiento en distintas instancias administrativas relacionadas al funcionamiento y tareas del espacio.

En esta oportunidad, el equipo de salud ministerial con el acompañamiento de la directora de la Unidad Comunitaria de El Calafate, María de los Ángeles Cantero, se reunió con la referente del Puesto Sanitario, doctora Carolina Codó, y los trabajadores de salud del Puesto Sanitario.

En la jornada de trabajo se dialogó y avanzó en distintas temáticas de índole sanitaria, brindando acompañamiento y asistencia en cuanto a solicitudes e interiorizando a cada servicio de los procesos administrativos a fortalecer, con el objetivo puesto en acompañar y así mejorar la atención de toda la comunidad.

De esta manera, la Cartera de Salud conducida por la ministra Lorena Ross, y por expresa indicación del gobernador Claudio Vidal, continúa llevando adelante distintas acciones, enmarcadas en una política activa de articulación con los hospitales y puestos sanitarios de la provincia, con el fin de garantizar el acceso equitativo a la salud para todos los santacruceños.