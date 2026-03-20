Salud declaró de interés ministerial el Ecopatagonia Summit 2026 en El Calafate

La Ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, participó de la apertura de las Jornadas de Actualización en Imágenes Cardiovasculares, Medicina Vascular y Salud Digital “Ecopatagonia Summit 2026”, evento que se desarrolla en El Calafate del 19 al 22 de marzo.

Durante la apertura, la ministra Ross destacó la relevancia académica y científica del encuentro, otorgándole el reconocimiento oficial mediante la declaración de Interés Ministerial. Este evento centrado en la actualización de imágenes cardiovasculares, medicina vascular y salud digital, reúne a líderes nacionales e internacionales en la materia y cuenta con el respaldo de la Sociedad Argentina de Cardiología.

En la ceremonia de apertura estuvieron presentes la Ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, el subsecretario de Acceso y Equidad, Ricardo Coloccini, el presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), Dr. Sergio Baratta, el presidente de la Sociedad Argentina de Medicina (SAM), Dr. Marcelo Zylberman, el coordinador del evento, Dr. Eduardo Filipini y una comitiva de destacados especialistas nacionales e internacionales.

Al declarar este evento de interés ministerial, el Gobierno provincial reafirma su compromiso con la actualización médica y la innovación tecnológica, buscando fortalecer el sistema de salud en todo el territorio.