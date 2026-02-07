Salud: continúan las acciones en Zona Norte

El Ministerio de Salud y Ambiente, continúa trabajando junto con los hospitales provinciales en sentido de fortalecer el trabajo conjunto y reforzar las políticas sanitarias en Santa Cruz. Además, la titular de la cartera de Salud, Lorena Ross, lleva adelante una agenda de trabajo en el Hospital Distrital de Perito Moreno.

Durante las actividades en la localidad, la ministra Ross, junto a la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod, estuvieron presentes en el Hospital Distrital, donde concretaron un encuentro de trabajo con el director Médico, Héctor Tomalino, realizando un balance general de la gestión hospitalaria, a partir del cual se resaltaron los avances en distintos servicios destacando el trabajo en equipo y la colaboración de la comunidad.

Asimismo, se realizó un recorrido del Hospital, dialogando con trabajadores de distintos sectores y se avizoraron insumos tecnológicos recientemente adquiridos y el desarrollo de herramientas digitales para el uso de los mismos.

El Ministerio de Salud y Ambiente continúa trabajando junto a los hospitales a fin de mejorar y ampliar el sistema de salud provincial, fortaleciendo el acceso y atención de los santacruceños, como lo indica el Gobernador Claudio Vidal.