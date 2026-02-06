Salud completó agenda de trabajo en Los Antiguos

En el marco de las tareas en localidades, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross estuvo presente en Los Antiguos para completar una agenda de trabajo institucional junto a la intendenta Zulma Neira y los referentes de los efectores de salud locales, a fin de relevar y fortalecer acciones conjuntas.

En este sentido la ministra Ross, junto a la secretaria de Estado de Políticas Sanitarias, Daniela Carod, mantuvieron una importante instancia de trabajo junto a la intendenta Neira. Durante este encuentro se escucharon las demandas que llegan a la municipalidad respecto a las necesidades de Salud percibidas por la comunidad. Asimismo, se explicaron algunos procesos administrativos y lo relacionado al funcionamiento del sistema de Salud, teniendo en cuenta prioridades del sistema local. Por último, se proyecta un trabajo conjunto ante la iniciativa del municipio para la asistencia a barrios alejados.

En otra instancia, las referentes se reunieron con la presidenta del concejo deliberante, Andrea Navedo, quien se expresó al respecto de la actualidad edilicia de los efectores de salud y sobre mejoras en la accesibilidad a turnos y la proyección de herramientas que fortalecerán el sistema sanitario.

Por último, Ross y Carod estuvieron presentes en el Hospital de Los Antiguos, donde realizaron un recorrido en las instalaciones a fin de constatar la actualidad del nosocomio y dialogar con los trabajadores. Durante esta instancia, se trabajó con el sector de recursos humanos y se evaluaron procedimientos en relación a derivaciones, atención de pacientes crónicos y la articulación con otros ministerios, municipio y los programas que se desarrollan actualmente. La ministra Ross destacó el trabajo y compromiso de los equipos para con el correcto funcionamiento de los espacios de salud, el acceso y atención de la población en los mismos.

El Ministerio de Salud y Ambiente continúa trabajando junto a los hospitales provinciales y articulando con autoridades de cada municipio a fin de fortalecer y profundizar políticas y líneas de acción sanitarias en Santa Cruz.