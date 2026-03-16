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Salud brindó jornada integral de salud y vacunación en Río Gallegos

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En el marco del programa “Volvemos al Cole 2026”, el Ministerio de Salud y Ambiente llevó adelante una jornada territorial donde vecinos y vecinas pudieron completar sus esquemas de vacunación y acceder a diversos controles sanitarios.

La actividad se desarrolló este domingo 15 de marzo en la Reserva Urbana Laguna María La Gorda, ubicada en calle Santa Fe entre Jofre de Loaiza y 1° de Mayo, facilitando el acceso a la salud en un espacio recreativo clave para la comunidad.

La actividad contó con una amplia participación por parte de los vecinos, donde se registró un total de 132 personas atendidas y se aplicaron más de 280 dosis. Además de la vacunación a demanda y la entrega de certificados de vacunas completas, los equipos de salud efectuaron relevamientos territoriales y vacunación puerta a puerta en los alrededores.

La jornada incluyó distintas prestaciones integrales que abarcaron controles de riesgo cardiovascular, controles de peso y talla, controles nutricionales, testeos de VIH y Sífilis, consejería en salud sexual integral y entrega de métodos anticonceptivos. En esta ocasión, la Secretaría de Estado de Ambiente acompañó la actividad brindando recomendaciones para la gestión segura de residuos domiciliarios.

A través de estas acciones de promoción y prevención, la cartera sanitaria provincial continúa trabajando para facilitar el cumplimiento del calendario de vacunación en este inicio del ciclo lectivo y garantizar la protección de toda la comunidad.

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