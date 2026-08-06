Salud avanza con una renovación tecnológica: equipamiento para hospitales modulares y fortalecer la atención en toda Santa Cruz

La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, brindó detalles sobre el proceso de modernización del sistema sanitario provincial, que contempla la adquisición de dos angiógrafos para Río Gallegos y Caleta Olivia, la puesta en funcionamiento de hospitales modulares, la incorporación de equipamiento de alta complejidad para distintos nosocomios y el fortalecimiento de la red de atención en toda la provincia.

Modernización del sistema de salud

La ministra de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Lorena Ross, mantuvo una entrevista con LU14 Radio Provincia, donde profundizó sobre el proceso de modernización del equipamiento médico que impulsa el Gobierno de Santa Cruz, una política sanitaria que incluye la adquisición de tecnología de alta complejidad para distintos hospitales de la provincia.

En ese sentido, la funcionaria confirmó importantes avances en la licitación de dos angiógrafos destinados a las ciudades de Río Gallegos y Caleta Olivia, la habilitación del Servicio de Hemodinamia en la zona norte provincial y la compra de equipamiento para hospitales modulares y establecimientos sanitarios.

“Hace varios meses estábamos trabajando en la licitación de los angiógrafos y ahora estamos en comisión para la adjudicación. Primero recibiríamos el angiógrafo de Río Gallegos y, en los próximos días, también tendremos el equipamiento para el angiógrafo de la localidad de Caleta Olivia, que es muy importante porque además se prevé la obra que posibilitará su instalación”, explicó Ross.

Equipamiento para hospitales modulares

La titular de la cartera sanitaria recordó además que el pasado lunes se concretó la apertura de sobres de la licitación destinada a equipar dos hospitales modulares que ya habían sido instalados, pero que aún no contaban con el equipamiento necesario para comenzar a funcionar.

Uno de ellos está ubicado en Río Gallegos, se trata del Hospital Modular del Barrio San Benito mientras que el segundo corresponde al Hospital Modular de la localidad de 28 de Noviembre. “Estos hospitales fueron recibidos durante el año 2024 e instalados posteriormente, pero era necesario dotarlos de todo el equipamiento indispensable para su funcionamiento”, señaló.

Ross explicó que la incorporación del equipamiento médico requiere un trabajo técnico minucioso, debido a la complejidad de cada uno de los elementos que integran una institución sanitaria.

“Poner en funcionamiento estos hospitales es un proceso que demanda mucho tiempo porque cada equipo posee especificaciones técnicas particulares. En la licitación deben describirse con precisión todas sus características para que los proveedores puedan presentar propuestas que respondan exactamente a las necesidades establecidas”, indicó.

Asimismo, detalló que la licitación contempla 52 renglones, modalidad que permitió ampliar la participación de empresas interesadas. “Se estructuró de esa manera para abrir el abanico de proveedores y favorecer una mayor competencia. En esta oportunidad se presentaron tres oferentes”, precisó.

Tecnología para fortalecer hospitales de toda la provincia

Ross destacó que la licitación también incluye equipamiento de alta complejidad destinado al Hospital de Comandante Luis Piedra Buena, especialmente para las áreas de quirófano y maternidad.

“Dentro de esta licitación se incorporan equipos para las salas de cirugía y parto del Hospital de Piedra Buena. Se trata de tecnología de alto costo, como las torres de laparoscopía y los equipos de anestesia, entre otros elementos fundamentales para la atención médica”, manifestó.

En ese marco, remarcó que se trata de una importante inversión realizada por el Gobierno de Santa Cruz, destinada a fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar la calidad de las prestaciones médicas en toda la provincia.

Un proceso licitatorio con evaluación técnica y económica

Respecto del procedimiento administrativo, la ministra explicó que una vez concluida la apertura de sobres comienza el trabajo de la comisión evaluadora.

“La comisión analiza tanto las ofertas como a los oferentes, renglón por renglón, verificando primero el cumplimiento de todos los requisitos técnicos establecidos. Si esa instancia resulta favorable, recién se abre el segundo sobre, donde se evalúa la propuesta económica y financiera. Es una inversión estratégica muy importante para el sistema de salud”, sostuvo.

Proyectan ampliar la atención sanitaria en el barrio San Benito

Finalmente, Lorena Ross adelantó que el Ministerio de Salud y Ambiente continúa proyectando la puesta en funcionamiento del hospital modular ubicado en el barrio San Benito de Río Gallegos, el cual contará con equipamiento que permitirá ampliar progresivamente la capacidad de atención.

“Nuestra intención es que el hospital modular del barrio San Benito disponga de equipos de rayos X y del equipamiento necesario para comenzar a establecer una rutina de funcionamiento que, con el tiempo, pueda transformarse en una guardia de atención durante las 24 horas. De esta manera, los vecinos no tendrán que trasladarse hasta el Hospital Regional cada vez que enfrenten una urgencia o una necesidad de atención. El objetivo es brindar mayor equidad y ampliar los espacios de atención sanitaria en todas las localidades”, concluyó.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, continúa avanzando en una política de fortalecimiento del sistema público de salud mediante la incorporación de tecnología de última generación, la puesta en funcionamiento de nueva infraestructura sanitaria y la ampliación de la capacidad de atención en distintos puntos de la provincia.