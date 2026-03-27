Salud: Alerta por estafas telefónicas y destaca la fuerte demanda en campañas de prevención en Santa Cruz

Desde el Ministerio de Salud y Ambiente advierten sobre llamadas fraudulentas que solicitan datos personales, y destacan la alta adhesión a las campañas de vacunación antigripal y de la propuesta “Volvemos al Cole”.

La subsecretaria de Abordaje Comunitario de la Salud, Estefanía Stricker, dialogó con LU14 Radio Provincia de Santa Cruz, oportunidad en la que envió un mensaje de alerta dirigido a la comunidad, ante la circulación de llamadas fraudulentas en las que personas se hacen pasar por trabajadores del Ministerio de Salud y Ambiente, para solicitar información personal.



Llamadas dudosas: consultar por canales oficiales

En este sentido, explicó que numerosos ciudadanos recibieron este tipo de llamadas y, ante la duda, realizaron consultas a través de los canales oficiales. Esto permitió detectar la maniobra y emitir un comunicado, para advertir a la población santacruceña. Según detalló, los estafadores utilizan imágenes de perfil con logos institucionales, y piden datos específicos que el organismo nunca requiere por esta vía.

Stricker remarcó que el Ministerio se comunica únicamente a través de los canales oficiales, como centros de salud y hospitales, cuyos contactos están debidamente publicados. “Nosotros no solicitamos información personal sensible por teléfono. Toda gestión se realiza mediante las vías institucionales”, subrayó.

Asimismo, aclaró que, en casos puntuales, el personal de Salud puede contactar a pacientes o familiares únicamente para coordinar turnos de vacunación domiciliaria. Esto ocurre cuando existe una indicación médica, como situaciones de movilidad reducida o internación domiciliaria, y siempre a partir de una solicitud previa realizada por un familiar en el centro de salud correspondiente. También, puede darse en el marco de seguimientos activos para completar esquemas de vacunación, utilizando información resguardada en bases de datos sanitarias, garantizando la confidencialidad.

Ante cualquier duda, la funcionaria recomendó comunicarse exclusivamente a través de las páginas oficiales de la Cartera Sanitaria, donde se encuentran disponibles los teléfonos habilitados.

Anticiparse es cuidar la salud

En otro tramo de la entrevista, Stricker realizó un balance de la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal, iniciada semanas atrás. Destacó el alto nivel de respuesta a la convocatoria y de demanda, registrados en toda la provincia. Indicó que ya se alcanzó una cobertura del 16,7 % de la población objetiva y que, en algunas localidades del interior, las dosis disponibles se encuentran cerca de agotarse en un 80 %.

En este contexto, mencionó que el envío de vacunas depende del Ministerio de Salud de la Nación y que, una vez recibidas, son distribuidas de manera inmediata a hospitales y centros de salud según la demanda.

Por otra parte, confirmó la continuidad de la campaña “Volvemos al Cole” durante todo el mes de marzo. En ese marco, informó que el domingo 29 los centros de salud de Río Gallegos permanecerán abiertos, para facilitar la vacunación de niños y jóvenes que deban completar su esquema obligatorio.

La funcionaria enfatizó la importancia de estas acciones preventivas, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas y el incremento de la convivencia en espacios cerrados. Además, recordó que el país ha perdido el estatus de área libre de circulación de sarampión, lo que aumenta la necesidad de mantener los esquemas de vacunación al día.

Ficha médica, un dispositivo eficaz

En relación con la ficha médica requerida por las instituciones educativas, explicó que incluye controles pediátricos, oftalmológicos y odontológicos. Estos estudios son completados por profesionales de la salud en formularios diseñados según niveles y edades, con el objetivo de unificar criterios y fortalecer la prevención de enfermedades durante el desarrollo de niños y adolescentes.

Finalmente, aclaró que aquellas familias que ya presentaron la ficha médica en noviembre de 2025 no deben repetir el trámite, ya que esos documentos continúan vigentes al haber sido certificados por profesionales de la salud.