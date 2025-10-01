Rutas habilitadas tras fuerte temporal de viento

La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que las rutas de Santa Cruz, que habían sido restringidas temporalmente desde las 11:00 horas debido a un intenso temporal de viento, ya se encuentran habilitadas para el tránsito. Durante la jornada, se registraron ráfagas que superaron los 110 km/h, generando situaciones de riesgo y obligando a las autoridades a restringir el paso en varios tramos de la provincia.



El cierre preventivo de las rutas permitió a las autoridades garantizar la seguridad de los conductores y minimizar riesgos por las fuertes ráfagas. La Agencia Provincial de Seguridad Vial y de la División de Policía Caminera trabajaron de manera coordinada para monitorear la situación y despejar las rutas afectadas.



A pesar de la habilitación de las rutas, se solicita a quienes transitan por la provincia extremar las precauciones y mantenerse informados sobre el estado de las rutas a través de los canales oficiales, ante posibles restricciones o nuevas eventualidades.