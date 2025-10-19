Rubén Guzmán: “Estamos trabajando de forma mancomunada junto al Gobierno Provincial”

La localidad de Lago Posadas celebró su 66° Aniversario con un acto protocolar y el tradicional desfile gaucho. El presidente de la Comisión de Fomento, Rubén Guzmán, brindó un discurso en el que destacó el trabajo conjunto con el Gobierno Provincial y enumeró las obras en marcha, al tiempo que agradeció el acompañamiento de las autoridades y los vecinos.

Al inicio de su alocución, el presidente de la Comisión de Fomento de Lago Posadas, Rubén Guzmán, saludó a las autoridades provinciales y locales, mencionando especialmente al gobernador Claudio Vidal, al jefe de Gabinete de Ministros, José Daniel Álvarez, y al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, de quienes destacó el permanente acompañamiento a la Comisión de Fomento.

“Estamos trabajando de forma mancomunada en estos casi dos años que llevamos de gestión junto al Gobierno Provincial”, expresó el presidente de la Comisión de Fomento, enfatizando la importancia de esta colaboración y agradeciendo “especialmente a nuestro gobernador que siempre nos está acompañando.”

Obras y desafíos en la localidad

En otra parte de su discurso, Guzmán se refirió a las obras que buscan mejorar la calidad de vida en Lago Posadas. Subrayó que, si bien “no puedo ponerme a enumerar las cosas que faltan porque son muchas seguramente,” la gestión está realizando un “máximo de los esfuerzos” para avanzar en distintas áreas.

Entre los logros más significativos, anunció la culminación de las reparaciones del natatorio comunal. Además, informó sobre el “avance importante” en la construcción del galpón para la cancha de pádel, una obra en un lugar con “una carga histórica, emocional” que data de los años 90.

Desarrollo productivo e infraestructura

En el ámbito productivo, Guzmán resaltó el trabajo en la chacra del Consejo Agrario Provincial (CAP), con la realización de plantaciones. También se refirió a la extensión de servicios esenciales: “Por medio del agente de Servicios Públicos se hizo un tendido, una línea eléctrica de media tensión de casi 2000 metros para la zona de Chacra. No es poca cosa”, sostuvo.

Un punto destacado de su discurso fue la operatividad de la estación de servicio. “Ustedes pueden ver, la estación de servicio está ya operativa, ya se puede ir a cargar combustible”, manifestó, agradeciendo el “gran esfuerzo que puso la gente de FOMICRUZ y del titular del Ministerio de Energía, Jaime Álvarez”. Estimó que, a pesar de que ya está funcionando, la venta de combustible al público se podrá concretar en breve, una vez que se resuelvan cuestiones administrativas y la certificación de Nación.

Finalmente, destacó que ya se cuenta con las calderas para el gimnasio escolar, que serán instaladas próximamente.

Reconocimiento y saludo por el Día de la Madre

El presidente de la Comisión de Fomento dedicó un agradecimiento especial a los jóvenes del club Posadas del Sur y la Comisión Hípica por el trabajo realizado para acondicionar el campo de jineteada, donde se llevó a cabo un evento “que estamos disfrutando todos los posadenses”.

Cerró su mensaje deseando a todos los vecinos de la localidad un “feliz aniversario” y, coincidiendo la fecha con otra celebración especial, saludó a las mujeres: “Hoy domingo, aniversario de nuestra localidad, pero también es el Día de la Madre. A todas las madres presentes, a todas las madres de la localidad de Lago Posadas, a todas las madres que nos están visitando que tengan ustedes hoy un hermoso día”.