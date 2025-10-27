Rubén Contreras recordó a Néstor Kirchner: “Fue el gobernador que acomodó esta provincia”

A 15 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, el dirigente Rubén Contreras compartió en los estudios de Voces y Apuntes su recuerdo del expresidente y realizó un análisis del escenario político actual.

En el marco de un nuevo aniversario de la partida de Néstor Kirchner, Rubén Contreras participó de una entrevista en los estudios de Voces y Apuntes, donde recordó con emoción la figura del exmandatario y reflexionó sobre los resultados de las recientes elecciones.

“Estamos contentos con el resultado electoral, porque en la provincia se ganó, más allá de que en Caleta Olivia se haya perdido. Es impresionante la cantidad de votos que sacó Jairo Guzmán, candidato de La Libertad Avanza, acá. De todos modos, esta elección nos deja bien posicionados para el 2027”, sostuvo Contreras.

El dirigente destacó el trabajo del intendente local: “Pablo Carrizo está haciendo una muy buena gestión, pero me parece que, a nivel provincial, la gestión del gobernador no es lo que la gente quiere. En la zona norte tenemos mucha desocupación en el petróleo y la construcción, y los resultados están a la vista. Hay que replantearse el rumbo”.

Al rememorar su relación con Néstor Kirchner, Contreras recordó que lo conoció en 1986, en una reunión política previa a las elecciones del año siguiente. “Nos juntamos en el Sindicato con dos fuerzas muy importantes y ahí se iba a acordar quién encabezaría la lista a gobernador. No se arregló nada y perdimos la interna. Néstor fue candidato a intendente de Río Gallegos y ganó por muy poco. Desde ahí empezamos a comunicarnos más, y él comenzó a recorrer la provincia; vino varias veces al Sindicato de Petroleros, junto a Cristina.”

“Néstor hablaba de política desde que se levantaba hasta que se acostaba y nos enseñó muchísimo. En 1991 ya fue candidato a gobernador y yo a diputado provincial. Ahí nació una amistad importante. Él nunca se olvidaba de la gente que lo ayudó”, recordó.

Entre las anécdotas más significativas, Contreras evocó un encuentro en Los Antiguos, cuando Kirchner ya era presidente: “Fuimos a un acto a fines de 2006, me vio entre la gente y me llamó. Me dijo que el lunes me quería en Buenos Aires. No conseguí vuelo, así que viajé en colectivo. Cuando llegué a la Casa Rosada, me recibió y me dijo: ‘Rubén, vos sos un amigo y siempre me ayudaste en la militancia, vas a ir como diputado en tercer lugar’. Fue un gesto enorme, porque ya era Presidente y no se olvidaba de sus compañeros”.

Finalmente, Contreras destacó el legado del exmandatario: “Fue el gobernador que acomodó esta provincia. Lo recordamos por el Hospital, el Puerto, las mil cuadras de pavimento y las viviendas. Nunca hay que olvidar todo lo que hizo. Nuestro hospital era de lujo cuando se inauguró y hoy tiene muchas carencias. Néstor le daba mucha importancia a los jóvenes; enamoró a toda una generación”.