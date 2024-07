Roxana Reyes se reunió con el titular de la Caja de Servicios Sociales

La diputada Roxana Reyes mantuvo una reunión con Sergio Pérez Soruco, titular de la Caja de Servicios Sociales (CSS), para tratar diversos temas cruciales para la Obra Social de Santa Cruz. Durante el encuentro, se discutieron varios puntos fundamentales para mejorar la calidad de los servicios y garantizar el bienestar de los afiliados.

Uno de los temas centrales fue la implementación del Vademécum, sus alcances y modalidad. Reyes destacó la necesidad de articular todos los recursos para asegurar el cumplimiento adecuado de las prestaciones de salud. Además, se abordó el impacto que esta medida tiene en los usuarios y los problemas que enfrentan ante las farmacias y médicos.

Otro punto clave de la reunión fue el funcionamiento del Directorio de la CSS y la participación de los vocales electos en la toma de decisiones. Roxana Reyes enfatizó la importancia de la transparencia y la inclusión de todos los miembros del Directorio para que los afiliados tengan voz y voto en las decisiones que afectan su salud.La cobertura a las personas con discapacidad y la necesidad de una atención especial para ellas también fue un tema de discusión. Al respecto la diputada subrayó la importancia de garantizar un trato justo y adecuado para este grupo vulnerable.Además, se trató la situación de las personas derivadas, incluyendo los problemas relacionados con alojamientos, dificultad para conseguir turnos y otras problemáticas. Roxana Reyes mostró su preocupación por las dificultades que enfrentan estos pacientes y la necesidad de mejorar su situación.

Un punto especialmente relevante fue la situación de los pacientes crónicos o con patologías especiales y la importancia del empadronamiento. La diputada resaltó que es fundamental asegurar que estos pacientes reciban la atención y el tratamiento necesarios sin demoras ni complicaciones.

Durante la reunión, Roxana Reyes también abordó el delicado tema del desfinanciamiento de la Obra Social debido a la falta de pago de algunos municipios de los aportes que retienen a sus empleados. Manifestó su preocupación particular por la falta absoluta de pago de la Municipalidad de Río Gallegos, que acumula una deuda millonaria mientras los empleados sufren el descuento y no reciben la cobertura correspondiente. Solicitó un detalle de la deuda de cada municipio y los pagos efectuados, resaltando que, aunque se compensen deudas entre municipios y provincia, el sistema de salud debe ser independiente y no puede resentirse. La diputada enfatizó que los aportes deben llegar a la Obra Social para permitir y garantizar su funcionamiento.

La diputada Nacional solicitó que se articule lo necesario para garantizar la salud de todos los aportantes a la CSS y, fundamentalmente, que las decisiones se tomen con la participación activa de todos los miembros del Directorio. Afirmó que, desde su lugar, seguirá escuchando a los vecinos y aportando desde la construcción para asegurar el mayor bienestar de quienes necesitan cobertura para sus situaciones de salud.