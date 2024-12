Roxana Reyes fundamenta el pedido de adhesión al RIGI

La diputada Nacional Roxana Reyes se expresó sobre la necesidad de adoptar medidas que impulsen el desarrollo de Santa Cruz, promoviendo la llegada de inversiones, producción y empleo genuino a través de herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En este sentido, llamó a la Legislatura provincial a adherirse a este régimen nacional, destacando que necesitamos que vengan capitales a invertir para poder aprovechar nuestros recursos.

“El momento de aprovechar nuestros recursos es ahora, porque el mundo está yendo hacia una transición, movilidad eléctrica y energías renovables. En 40 años podríamos encontrarnos sentados sobre un mar de petróleo sin tener a quién vendérselo. La ventana energética se está cerrando, y la demanda global de energías limpias será cada vez mayor”, remarcó Roxana Reyes.

La diputada destacó que la implementación del RIGI en Santa Cruz podría generar beneficios significativos en sectores claves de la economía. “Todo lo que podamos hacer para aprovechar la riqueza enterrada que tiene la provincia de Santa Cruz, y que actualmente no cuenta con inversiones locales suficientes para extraerla, es altamente positivo”, afirmó.



La diputada destacó que la implementación del RIGI en Santa Cruz podría generar beneficios significativos en sectores claves de la economía. “Todo lo que podamos hacer para aprovechar la riqueza enterrada que tiene la provincia de Santa Cruz, y que actualmente no cuenta con inversiones locales suficientes para extraerla, es altamente positivo”, afirmó.

Una oportunidad que no podemos dejar pasar

En este contexto, Roxana Reyes advirtió sobre las desventajas que podría enfrentar Santa Cruz si no se suma a este tipo de iniciativas. “Si otras provincias, como Chubut por ejemplo, ya han adherido al RIGI y Santa Cruz no, comenzaremos a perder frente a aquellas regiones donde existen oportunidades de negocios similares pero con mayores beneficios. Quien disponga de una suma importante de dinero para invertir, elegirá la provincia que garantice estabilidad y beneficios sin sobresaltos. Esto nos dejaría aislados de las posibilidades de inversión que generan empleo, algo que necesitamos con urgencia ante los alarmantes índices de pobreza y desocupación”, explicó.

Además, Roxana Reyes recordó el caso de Vaca Muerta como ejemplo de éxito en la adopción de políticas destinadas a explotar recursos naturales de manera estratégica: “El ejemplo lo tenemos en Vaca Muerta, donde durante años se debatía si había que extraer los recursos y se ponía en duda el fracking. Hoy, Vaca Muerta ha permitido revertir la ecuación energética, logrando un superávit gracias al incremento en la producción de hidrocarburos. Si nos hubiéramos quedado en la discusión, hoy enfrentaríamos una situación energética y económica mucho más compleja”.

La diputada Roxana Reyes destacó la existencia de una doble vara entre quienes critican el RIGI y se niegan a aprobarlo en Santa Cruz. Señaló que, en el caso de Vaca Muerta, Cristina Fernández firmó directamente un acuerdo secreto con Chevron. “Es decir, el kirchnerismo, que ahora se opone al RIGI, hizo algo similar en Vaca Muerta para atraer inversiones”, subrayó.

Roxana Reyes pide a los legisladores provinciales evalúen la importancia de ofrecer garantías a los inversores en el contexto económico actual y colocar a nuestra provincia en un pie de competitividad: “Nadie invierte cientos de millones de dólares sin garantías, especialmente en una economía tan desordenada como la nuestra. Es necesario brindar seguridades que en otros países no se requieren, porque sus economías son estables y las normas se respetan”, remarcó.

La diputada también vinculó la necesidad del RIGI con las incertidumbres que genera el kirchnerismo en los inversores extranjeros: “En otras palabras, me animo a decir que el RIGI es necesario precisamente porque existe el kirchnerismo. Cualquier inversor que quiera apostar a un proyecto a 10 o 20 años sabe que, si el kirchnerismo vuelve, pueden subir impuestos, restringir importaciones o imponer un cepo más fuerte. ¿Por qué deberían asumir el riesgo de un cambio arbitrario en las reglas del juego?”, cuestionó.

Cabe remarcar que en países con mayor estabilidad económica no se requieren regímenes especiales, ya que mantienen cierta coherencia en sus políticas. Sin embargo, en Argentina, nuestra historia de cambios abruptos y falta de previsibilidad desalienta naturalmente las inversiones. Esto se traduce en menor producción y, por ende, menos empleo.

El RIGI ofrece dos tipos principales de beneficios: una reducción del 10% en el impuesto a las ganancias, similar a lo que se paga en otros países, y beneficios aduaneros que facilitan la importación de maquinaria especializada, muchas veces no fabricada en Argentina.. En provincias como Catamarca, Córdoba y Chubut, el RIGI ya ha generado empleos y atraído inversiones significativas en sectores estratégicos.

Roxana Reyes también remarcó la importancia de complementar esta herramienta con medidas locales que potencien el impacto del RIGI: “Si el problema es que no se generan encadenamientos locales, lo que debemos hacer es aprobar el RIGI y desarrollar en la provincia un esquema de apoyo a los proveedores locales. Esto complementaría el régimen, fortaleciendo a las pequeñas empresas de Santa Cruz. Además, se estaría por implementar un RIGI que prevé beneficios específicos para pymes a nivel nacional”, afirmó la diputada.

Para la legisladora no se puede entender que en una provincia donde el trabajo falta de manera imperiosa, donde la actividad económica decae, donde no se han desarrollado durante décadas actividades productivas, no se agrego valor a nuestros productos y solo se agrando un estado bobo, hoy se esté discutiendo si debemos o no atraer grandes inversiones que nunca tuvimos ni tenemos en Santa Cruz.

Adherirnos al RIGI es una oportunidad para demostrar que queremos construir y crear empleo en Santa Cruz, transformando nuestros recursos en fuentes de trabajo para los santacruceños”, subrayó Reyes.

La diputada concluyó afirmando que la adhesión al RIGI no sólo diversificaría la matriz productiva de Santa Cruz, sino que también fortalecería el desarrollo local y reduciría la dependencia del empleo público:”Este régimen impulsará una economía más sólida, generando oportunidades y dinamizando sectores clave para el futuro de la provincia”, aseguró.