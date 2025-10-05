Roxana Reyes destacó la restitución de Eduardo Sosa como una “reivindicación histórica” para Santa Cruz

La diputada nacional Roxana Reyes celebró la decisión política de avanzar en la restitución del Dr. Eduardo Sosa como Procurador General de Santa Cruz, luego de casi tres décadas de desplazamiento inconstitucional. La legisladora afirmó que se trata de una “reivindicación histórica” que contribuye a recuperar la institucionalidad quebrada por años de incumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Luego de tres décadas de atropello sobre el Poder Judicial de Santa Cruz, esta iniciativa de reponer en su cargo al Dr. Eduardo Sosa resulta una reivindicación histórica que contribuye a recuperar la institucionalidad quebrada por el incumplimiento de la inamovilidad de los jueces y de los fallos de la Corte Suprema”, sostuvo Reyes.

La diputada, que acompañó desde el inicio el reclamo de Sosa, recordó que durante años distintos gobiernos provinciales se negaron a cumplir con las resoluciones judiciales que ordenaban su restitución, en un claro avasallamiento a la división de poderes.

“Quienes luchamos junto a Eduardo durante años por esta causa esperamos que la Cámara de Diputados de Santa Cruz concrete este hecho histórico”, remarcó la legisladora en sus redes sociales.

Un paso clave para la institucionalidad

La reposición de Eduardo Sosa en el cargo cuenta con un amplio respaldo jurídico: la Corte Suprema de la Nación emitió múltiples fallos entre 1998 y 2010 ordenando su restitución. Sin embargo, las administraciones provinciales nunca los acataron.

Para Roxana Reyes, avanzar ahora en esta medida no sólo significa reparar una injusticia, sino también reafirmar el respeto a la Constitución Nacional y al principio de independencia del Ministerio Público, pilar fundamental de un Estado de Derecho.

La legisladora consideró además que la restitución de Sosa tiene un profundo valor político y simbólico, porque constituye un gesto de reparación histórica tras 30 años de atropellos, refuerza la independencia judicial y devuelve jerarquía al Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, sostuvo que esta medida marca un quiebre con el kirchnerismo, que sistemáticamente bloqueó la restitución a pesar de los fallos de la Corte, y envía un mensaje positivo hacia el país, mostrando a una provincia que busca cumplir la ley y acatar la Justicia.

Finalmente, Roxana Reyes reiteró su expectativa de que la Legislatura Provincial acompañe el proyecto y concrete lo que calificó como un hecho histórico para la Justicia santacruceña. “Es un paso para que en Santa Cruz nunca más un poder político se lleve por delante a la Justicia”, concluyó.