Ross: “Los Puestos Sanitarios son de vital importancia para garantizar la atención primaria en Santa Cruz”

Así lo manifestó la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, en el marco de una recorrida institucional en Zona Norte. Además, la titular de la cartera Sanitaria estuvo presente en la Comisión de Fomento de Jaramillo-Fitz Roy, para concretar una agenda de trabajo junto a Ana María Urricelqui y referentes del Puesto Sanitario local.

Durante la jornada, la ministra Ross mantuvo encuentros de trabajo junto a la presidenta de la Comisión de Fomento, Ana María Urricelqui, en sentido de dialogar sobre la actualidad sanitaria e implementar estrategias y líneas de acción para con el Puesto Sanitario y el acceso y atención de la comunidad. Participó también de estas reuniones el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay.

Asimismo, junto al equipo de salud del Puesto Sanitario, se avanzó una instancia de dialogo, para reconocer el trabajo y las funciones que cumplen actualmente y recepcionar inquietudes y necesidades para mejorar la operatividad del espacio.

En este sentido, Ross destacó el trabajo y la pertenencia del equipo de salud para con la comunidad, “trabajar de los Puestos Sanitarios resulta de vital importancia para garantizar una atención primaria ante cualquier contingencia en la zona, nos enorgullece el compromiso y dedicación que hay en estos dispositivos”.

El Ministerio de Salud y Ambiente continúa trabajando junto a los referentes comunales y de salud en cada localidad, a fin de fortalecer y mejorar el sistema de salud público, en el marco de las indicaciones del Sr. Gobernador Claudio Vidal.