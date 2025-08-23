Ross: “Estamos presentes junto a los hospitales para garantizar su operatividad”

Así lo manifestó la ministra de Salud y Ambiente, María Lorena Ross, en el marco de la agenda de trabajo que desarrolló en el Hospital Seccional Dr. Armando Zamudio de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Asimismo, habló de la continuidad del trabajo y la articulación con los hospitales provinciales como así también de la importancia de promover el avance en estrategias y líneas de acción para el acceso y la atención de la comunidad.

Durante su presencia en Comandante Luis Piedra Buena, la titular de la Cartera de Salud concretó un encuentro de trabajo con la intendenta Analía Farias, con quien dialogó sobre la actualidad de la salud en la localidad y planteó la posibilidad de seguir reforzando el trabajo conjunto, en sentido de desplegar las políticas que lleva adelante el Ministerio de Salud y Ambiente.

Por otra parte, la ministra Ross junto a los equipos del hospital, mantuvo una mesa de trabajo, en la cual se repasó la actualidad y las últimas incorporaciones que se han realizado al plantel de profesionales médicos. En ese contexto, se llevaron a cabo distintas instancias de diálogo junto a los trabajadores del nosocomio a los efectos de abordar situaciones y necesidades para continuar mejorando la operatividad.

En el Hospital Zamudio, la funcionaria aprovechó la oportunidad para recorrer el sector de la obra de quirófanos. Estos espacios permitirán brindar más y mejores prestaciones para Piedra Buena y las localidades más cercanas.

Finalmente, la ministra Ross destacó el trabajo de los equipos, como así también el compromiso para ofrecer una atención de calidad a los vecinos, con el acompañamiento de esta cartera de salud, en el marco de las indicaciones del gobernador Claudio Vidal.