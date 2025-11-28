Rosa López presentó la muestra fotográfica de su emblemático libro

Este viernes 28 de noviembre, en el marco del 124° aniversario de Caleta Olivia, se realizó un emotivo reconocimiento a la escritora Rosa López, al cumplirse 24 años de la primera edición de la obra literaria “Lo que el viento no llevó”. La misma podrá ser visitada hasta las 20:00 horas en la sala de exposiciones “Liliana Venanzi” del Centro Cultural “Manuel R. Camino”.

La autora y docente, Rosa López, recibió un cálido reconocimiento por parte del Ejecutivo Municipal por su labor. “Es una alegría inmensa, una satisfacción haber podido cumplir, tuve la iniciativa de empezar a investigar sobre la historia y eso quedó plasmado en el libro”, subrayó tras el homenaje.

La primera edición de “Lo que el viento no llevó” fue presentada en noviembre del año 2.001, cuando nuestra ciudad celebraba su centenario, oportunidad en la que también se presentó la muestra fotográfica que reúne material obtenido a partir de entrevistas y archivos familiares.

En el recorrido, se podrán observar imágenes vinculadas a distintas instancias del libro, como el viaje del Capitán Ezequiel Guttero; la etapa lanera; las primeras instituciones construidas, como el Correo, la Escuela Primaria N° 14 y el Hospital Distrital; como también la primera etapa administrativa con la creación del Juzgado de Paz, Registro Civil y Policía; además de los primeros registros históricos sobre nacimientos, casamientos y defunciones.

“Se hizo una investigación muy profunda”, subrayó la escritora, recordando también las entrevistas realizadas a descendientes de pioneros y familias de la comunidad, lo cual se refleja en esta importante obra literaria consolidada como un espacio de memoria colectiva sobre los orígenes de nuestra ciudad.