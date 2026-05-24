Rodas: “Asumimos el compromiso de construir en Santa Cruz un plan provincial de salud mental”

Así lo manifestó el subsecretario Mariano Rodas, en el marco de la presentación del primer Plan Estratégico de Salud Mental Integral, con eje en la prevención y el abordaje comunitario.

De esta manera, el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Salud y Ambiente, genera e implementa políticas públicas sobre salud mental, priorizando el cuidado de la comunidad.

El subsecretario de Salud Mental Integral, Mariano Rodas, encabezó la presentación del primer Plan Provincial de Salud Mental de Santa Cruz, una herramienta técnica y estratégica que busca transformar el abordaje de la salud mental desde una perspectiva comunitaria, intersectorial y preventiva.

La iniciativa impulsada por el Gobierno Provincial apunta a construir políticas públicas sostenibles, articuladas con distintos organismos del Estado, municipios, universidades y organizaciones sociales.

El subsecretario remarcó que esta iniciativa surge “en respuesta a diez años de desatención en esta temática”, y recordó que la elaboración de un plan provincial estaba contemplada desde la adhesión de Santa Cruz a la Ley Nacional de Salud Mental.

“Desde la Ley Provincial 3343, sancionada entre 2013 y 2014, se solicitaba la elaboración de un plan provincial en materia de salud mental. Hasta la actualidad Santa Cruz nunca tuvo un plan provincial como tal, y este año desde la subsecretaría tomamos el compromiso de empezar a transitar este camino”, expresó.

Cambio clave en salud mental

Rodas explicó que el plan constituye una herramienta técnica destinada a ordenar recursos, organismos y actores involucrados en la temática, para construir un sistema de salud mental más accesible y eficiente.

“El plan provincial tiene la finalidad de tomar la situación de Santa Cruz, los recursos que tenemos,y todos los agentes que transitan el camino de la salud mental, para organizarlo y llegar a un sistema que brinde soluciones reales a las necesidades de los santacruceños”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que el objetivo central es avanzar hacia un “proceso de cambio de paradigma”, que permita comprender la salud mental desde una mirada integral y comunitaria.

“La salud mental no se agota en los hospitales y centros de atención. Hay que empezar a entenderla por fuera del ámbito estrictamente clínico, y romper con la lectura médica hegemónica que solemos tener de la salud”, afirmó.

Asimismo, indicó que la propuesta busca promover una construcción colectiva de las políticas públicas vinculadas a la temática.

“No queríamos que las líneas de acción fueran definidas solamente desde la subsecretaría o el ministerio. Esto tiene que implementarse en hospitales, barrios, escuelas y clubes, por eso la propuesta es construirlas en conjunto”, señaló.

Articulación con entes, municipios y organizaciones sociales

El funcionario detalló que el plan contempla una fuerte articulación intersectorial con distintos ministerios y actores comunitarios. Entre ellos mencionó a las áreas de Desarrollo Social, Educación, Trabajo y Seguridad, además de hospitales, centros de atención primaria, universidades, colegios profesionales, clubes deportivos, merenderos y referentes barriales.

“Los clubes, las organizaciones sociales y los espacios comunitarios son lugares de pertenencia, de acompañamiento y de construcción cotidiana de salud mental. Ahí también circula la salud mental”, enfatizó.

En relación con los próximos pasos, explicó que comenzará un trabajo escalonado de mesas participativas para avanzar en las líneas de acción concretas. “La idea es convocar de forma progresiva a todos los actores, escuchar, construir en conjunto e implementar políticas a corto, mediano y largo plazo para que en 2027 Santa Cruz tenga definitivamente su primer plan provincial”, indicó.

Recursos profesionales y fortalecimiento del sistema público

Rodas brindó detalles sobre la situación actual del recurso humano en salud mental dentro del sistema sanitario provincial. Según precisó, actualmente Santa Cruz cuenta con cerca de 110 psicólogos en el sistema público y 16 psiquiatras, distribuidos en toda la provincia.

“Quizás nunca sean suficientes, porque los profesionales tienen múltiples áreas de aplicación. Pero con los recursos actuales se puede trabajar y potenciar enormemente la salud mental en Santa Cruz”, manifestó.

También, remarcó que los 14 hospitales provinciales cuentan con servicios de salud mental integrados dentro de hospitales generales.

“Santa Cruz no tiene hospitales monovalentes. Todos los hospitales provinciales cuentan con servicios de salud mental y guardias activas para garantizar el acceso como un derecho”, señaló.

Prevención, una política pública prioritaria

Uno de los ejes centrales del plan presentado por el Gobierno Provincial es el fortalecimiento de las estrategias de prevención y promoción de la salud mental. En ese marco, Rodas advirtió sobre el crecimiento sostenido de las problemáticas vinculadas a padecimientos mentales tanto a nivel nacional como provincial.

“Las consultas ambulatorias crecieron un 134% desde 2019 y las internaciones un 74%. Además, por primera vez los suicidios superaron a los accidentes viales como causa de muerte violenta en el país”, alertó.

El subsecretario sostuvo que estos indicadores reflejan la necesidad urgente de reforzar políticas preventivas. “Trabajar en prevención es primordial porque evita procesos más complejos y dolorosos para las personas y sus familias, pero además permite aliviar la demanda sobre el sistema de salud”, afirmó.

Esta iniciativa representa un paso fundamental en la consolidación de políticas públicas integrales, con una mirada centrada en los derechos humanos, la inclusión y el fortalecimiento del sistema sanitario provincial.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la construcción del primer Plan Provincial de Salud Mental busca establecer bases sólidas para futuras acciones estatales, promoviendo un abordaje más humano, comunitario y articulado de la salud mental, en toda la provincia.