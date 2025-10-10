Robo frustrado en el Corralón Municipal de Rio Gallegos: cinco jóvenes fueron demorados tras intentar sustraer motocicletas

Durante la madrugada del 10 de septiembre, la Policía de Río Gallegos logró frustrar un intento de robo en el Corralón Municipal. Un joven mayor de edad y cuatro menores fueron demorados con dos motocicletas sustraídas, además de una herramienta utilizada para cortar el cerco perimetral.

En horas de la madrugada del miércoles 10 de septiembre, efectivos de la División Comisaría Séptima de Río Gallegos intervinieron ante un intento de robo en el predio del Corralón Municipal, ubicado en calle 38 y Avenida San Martín. El alerta fue emitido por el Centro de Despacho alrededor de las 2:00, tras detectar la presencia de personas dentro del predio aparentemente intentando sustraer motocicletas.

Al llegar al lugar, el personal policial dialogó con el sereno, quien relató que había escuchado ladridos de los perros y, al revisar el perímetro, observó el alambrado cortado y dos motocicletas tiradas en la parte posterior del terreno.

Mientras se realizaba el relevamiento del sitio, desde la División Comisaría Tercera se informó que en inmediaciones de la cancha “El Cóndor” se encontraban demorados cinco individuos con dos motovehículos de procedencia dudosa. Los agentes de la Séptima se trasladaron al lugar y confirmaron que se trataba de las mismas motocicletas sustraídas del Corralón: una Honda Wave 110 cc roja con negro y una Motomel 110 cc negra con detalles azules.

Los involucrados fueron identificados como un joven mayor de edad y cuatro menores, quienes además portaban una pinza tipo tenaza marca Truper, presumiblemente utilizada para cortar el cerco. Los elementos fueron secuestrados y quedaron bajo resguardo de la dependencia policial interviniente.

El joven mayor fue aprehendido e incomunicado, mientras que los menores fueron puestos a disposición del Juzgado Penal Juvenil, que dispuso la intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Finalmente, se ordenó la entrega de los menores a sus padres y la libertad del mayor una vez cumplidos los plazos legales. Las motocicletas recuperadas serán restituidas al damnificado conforme las formalidades correspondientes.