Robo calificado con arma de fuego y una persona herida en Caleta Olivia

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en la madrugada del 3 de noviembre, personal de la División Comisaría Tercera de Caleta Olivia intervino ante un hecho de robo calificado ocurrido en una cabaña ubicada en Avenida Costanera al 1600, de esta ciudad.



Siendo aproximadamente las 01:15 horas, a raíz de un llamado al Sistema de Emergencias 911, efectivos policiales se constituyeron en el lugar, donde se constató la presencia de un hombre con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda.



De acuerdo con el testimonio de la damnificada, una mujer de 30 años, momentos antes dos individuos encapuchados ingresaron al domicilio portando armas de fuego, como así durante el forcejeo, uno de los agresores sustrajo la llave de un vehículo marca Fiat modelo Kinetic, que se hallaba estacionado en el exterior, efectuando posteriormente disparos hacia la vivienda antes de darse a la fuga junto a su cómplice en una camioneta de color oscuro.

El lesionado, identificado como la pareja de la denunciante, fue asistido en el lugar y trasladado por personal médico del Hospital Zonal de Caleta Olivia, encontrándose fuera de peligro.



En el sitio se realizaron las diligencias de rigor, con intervención del personal de la División Gabinete Criminalístico, procediéndose al secuestro de muestras hemáticas, restos plomizos y un proyectil. Asimismo, se dio intervención a la División de Investigaciones (DDI).

Tomó conocimiento el Juzgado de Instrucción N° 1 de Caleta Olivia.



La Policía de la Provincia de Santa Cruz continúa trabajando en la investigación con el fin de identificar y detener a los autores del ilícito, reafirmando su compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad.