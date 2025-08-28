Roban en el Tribunal de Cuentas una PC con datos de Río Gallegos y Río Turbio

El Tribunal de Cuentas de Santa Cruz fue escenario de un hecho que generó preocupación institucional: delincuentes se llevaron una computadora con información vinculada a los municipios de Río Gallegos y Río Turbio.

De acuerdo a las primeras versiones, el ingreso al edificio no presentó señales de violencia. La puerta por la que habrían entrado estaba sin llave, lo que facilitó la sustracción. El robo se produjo en la oficina del vocal que tiene a su cargo el control de los municipios, donde estaba la máquina sustraída.

La computadora contenía documentación y registros sensibles de las cuentas municipales, lo que eleva el nivel de gravedad del episodio. Actualmente, personal de Criminalística se encuentra relevando huellas y rastros para determinar responsabilidades y esclarecer el hecho.