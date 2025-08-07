Robaban materiales de obra y los ofrecían en redes: tres aprehendidos en Puerto Deseado

La Policía logró esclarecer una serie de robos en viviendas en construcción, tras detectar la venta de los elementos sustraídos en redes sociales. Tres hombres fueron aprehendidos y se realizaron allanamientos.

Una investigación judicial en Puerto Deseado permitió desbaratar una banda dedicada al robo de materiales de construcción en el barrio “28 Viviendas”, donde se sustrajeron aberturas, herramientas y otros elementos de varias casas en obra. El operativo se desarrolló con intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de la localidad.

La causa se inició tras denuncias por el faltante de puertas, ventanas y otros materiales. Durante las tareas investigativas, personal de la División de Investigaciones detectó publicaciones en redes sociales ofreciendo artículos que coincidían con los objetos robados.

El 6 de agosto, cerca de las 18:40, efectivos policiales observaron a tres hombres ingresando a una de las viviendas en construcción. Los individuos fueron sorprendidos extrayendo elementos desde distintos domicilios del barrio. Ante la presunción de delito flagrante, fueron perseguidos y aprehendidos. Se trata de tres personas mayores de edad, de 40, 39 y 19 años, a quienes se les incautaron:

Una puerta de aluminio con cristal

Una puerta placa

Una ventana de aluminio

Un bolso con herramientas presuntamente utilizadas para cometer los robos

Con la intervención de la División Criminalística, se procedió además a realizar allanamientos en los domicilios de los sospechosos. En uno de ellos, ubicado en el barrio 82 Viviendas, se secuestraron objetos de interés para la causa, como una soldadora, un compresor, un taladro de banco, fichas de póker, llaves térmicas y tomas eléctricas. En las otras viviendas allanadas no se encontraron elementos vinculados.

Por orden judicial, también se procedió al secuestro de los teléfonos celulares de los aprehendidos, aunque uno de ellos no poseía ningún dispositivo al momento.

Las diligencias estuvieron a cargo del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte, con colaboración de la División Comisaría Puerto Deseado.