River empató sin goles ante Godoy Cruz y Gallardo afirmó: “No hay excusas, no fue bueno”

El Millonario igualó 0 a 0 ante el Tomba en Mendoza por la fecha 5 del Torneo Apertura. El Muñeco dijo que deben seguir trabajando para que el equipo mejore.

En la continuidad de la fecha 5 del Torneo Apertura, River sigue sin encontrar el mejor funcionamiento y empató 0 a 0 ante Godoy Cruz este miércoles en Mendoza.

El Millonario, que el próximo domingo recibirá a Lanús, suma dos victorias y tres empates para mantenerse cuarto en la tabla de posiciones de la Zona B. El Tomba, en tanto, todavía no pudo ganar (dos derrotas y dos empates) ni convertir goles en lo que va del torneo al igual que Vélez, su rival del próximo lunes.

Tras el partido, Marcelo Gallardo reconoció que el equipo no jugó un buen partido y dijo que deben seguir trabajando para encontrar el mejor rendimiento. “No hay excusas, no fue bueno, fuimos muy predecibles. No tuvimos agresividad en la zona ofensiva para doblegar a Godoy Cruz”, dijo en conferencia de prensa.

“Estamos en falta, en deuda con nosotros, somos autocríticos, analizamos y somos conscientes de la exigencia que tenemos”, añadió el entrenador millonario. Y sentenció: “Lo que se vio es lo que se vio, hacerse cargo y seguir laburando. En la búsqueda va a aparecer”.

Con nueva camiseta

Este miércoles, en el Estadio Malvinas Argentinas, River estrenó su nueva tercera camiseta diseñada por adidas, que tiene como novedad una inédita disposición de los icónicos colores blanco y rojo que representan al club.

Por primera vez en su historia, el equipo de Núñez vistió una camiseta dividida verticalmente en dos mitades, una roja y la otra blanca, que se complementan con una delgada línea negra. En la parte posterior del cuello, aparece la inscripción “Grandeza”, el lema del club, mientras que el uniforme se completó con shorts y medias a tono.