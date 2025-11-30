Río Gallegos y Río Grande inauguraron el 4° Mercado del Atlántico

Mediante un trabajo articulado entre ambos municipios, este sábado quedó inaugurado el 4° Mercado del Atlántico ubicado en Monseñor Fagnano 627. Este nuevo espacio consolida la expansión de una política pública impulsada por la Municipalidad de Río Gallegos para fortalecer la producción regional y generar más oportunidades de comercialización para emprendedores y productores patagónicos.

👉🏻 La apertura contó con la presencia del intendente de Río Gallegos Pablo Grasso y del intendente de Río Grande Martín Pérez. Durante la jornada, ambos recorrieron el mercado junto a vecinos, emprendedores y productores que se acercaron a acompañar la puesta en funcionamiento del espacio.

El Mercado del Atlántico es una iniciativa diseñada y desarrollada por el Municipio de Río Gallegos a través de la Secretaría de Producción, Comercio e Industria. Su objetivo es integrar a emprendedores y productores de las rutas Nº 40 y Nº 3 mediante una red de mercados físicos, ferias itinerantes y plataformas digitales que amplían los canales de comercialización y promueven la distribución sostenible de productos frescos y regionales.



El programa contempla la creación de espacios de integración en distintas ciudades de la Patagonia, además de ferias de frescos, capacitaciones, asistencia técnica y alianzas estratégicas que mejoran la logística y circulación de productos locales.

🔹Desde la organización destacan que el Mercado del Atlántico busca “construir una red sólida de productores y emprendedores locales, impulsando la comercialización de productos que antes no contaban con canales de venta ni espacios de visibilidad”.

Con esta nueva sede en Río Grande, el Mercado del Atlántico continúa ampliando su alcance territorial y reafirma a Río Gallegos como municipio impulsor de una política pública pionera en la región, que fortalece el desarrollo productivo y pone en valor la identidad patagónica.