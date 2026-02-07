Río Gallegos: viva Barrio-Somos Comunidad: la propuesta del gobernador Vidal reunió a cientos de familias

Con el propósito de descentralizar y acercar las líneas políticas a los barrios, como así también fortalecer los vínculos con la comunidad, el Gobierno Provincial, llevó adelante hoy la primera jornada de Viva Barrio: Somos Comunidad, en la Escuela Primaria Provincial N° 91 Papa Francisco, ubicada en calle 21 y 16 del barrio San Benito, en la ciudad de Río Gallegos.

En esta tarde ventosa de sábado, cientos de familias de la ciudad de Río Gallegos, dijeron sí a la convocatoria especial que hizo el gobernador Claudio Vidal, para participar de cada una de las actividades que se desarrollaron en las instalaciones de la Escuela Primaria Provincial N° 91 Papa Francisco, en la capital santacruceña.

Con un gran despliegue de juegos recreativos, números artísticos, entrega de árboles, estands para realizar trámites y recabar información, y la presencia de emprendedores, los vecinos que se acercaron al lugar, tuvieron la oportunidad de pasar un momento diferente, bajo una consigna que reflejó claramente la decisión política de desburocratizar, llevar servicios, programas y trámites al territorio, y reconocer a los barrios como espacios centrales de la vida comunitaria.

La marcada presencia de múltiples organismos provinciales, mostró a un Estado que se presenta activo, cercano y disponible, promoviendo derechos, inclusión y participación.

En ese contexto, la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, destacó que esta propuesta, nació de una idea que “nos transmitió el Gobernador, a todos los ministros y presidentes de Entes, de acercar el Estado y todos los servicios a la comunidad, traerlo al territorio, a los barrios para estar cerca de la gente, escuchar las demandas, las necesidades”. Asimismo, subrayó que este “es el principio de una política pública que va a perdurar en el tiempo, vamos a tratar de estar mucho más presentes en los lugares donde nos necesiten”.

“Descentralizar el Estado, es una forma de estar junto a los vecinos, recibiendo las consultas, inquietudes. Hoy estuvieron acá todos los entes que pueden colaborar como el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración; Juventudes; Lotería de Santa Cruz con Juego Responsable; la Secretaría de Estado de Cultura con un montón de actividades; el Ministerio de Salud y Ambiente; la Administración General de Vialidad Provincial; la Caja de Previsión Social; el Consejo Agrario Provincial; la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes; y la Subsecretaría de Asuntos Registrales. Estuvimos todos los que podíamos estar brindando soluciones y trayendo, en este caso al San Benito, todas las opciones que tenemos como Estado Provincial”, detalló.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, valoró el trabajo articulado y la presencia de los organismos y entes provinciales. A la vez, resaltó que hoy están participando todas las áreas de la cartera a su cargo, a los efectos de presentar cada unos de los programas y acciones que llevan adelante. “Quiero agradecer a todos los ministerios y áreas del Gobierno que participaron, como así también al gobernador Claudio Vidal que nos permitió estar en este barrio, y seguramente lo haremos en los próximos fines de semana en otros barrios”, cerró.