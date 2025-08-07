Río Gallegos: vecinos de distintos sectores caminaron con esperanza, para pedir por trabajo

El Municipio, a través del Departamento de Cultos, acompañó la celebración de las fiestas patronales de San Cayetano. Cientos de personas de diferentes sectores sociales peregrinaron desde la Parroquia San José Obrero hasta el Santuario de San Cayetano para pedir por Pan, Paz y Trabajo.



En un contexto social adverso, y con altos niveles de desocupación y pobreza, se destacó la unión de vecinos y vecinas bajo una causa común. También se resaltó que la Conferencia Episcopal Argentina expresó en su mensaje 2025 que “en todo plan económico, cuidar el empleo y las fuentes laborales debe ser una prioridad indeclinable. Ninguna medida puede considerarse exitosa si implica que los trabajadores pierdan su empleo o vivan con angustia e incertidumbre sobre su futuro”.