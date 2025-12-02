Río Gallegos: Un robalo de 5 kilos definió la Copa Ciudad de Pesca

La Municipalidad realizó una nueva edición de la Copa Ciudad de Pesca con alrededor de 300 participantes. Lo hizo junto al club de Pescadores de Río Gallegos. Cristian Parsons obtuvo el primer premio tras sacar la pieza mayor, una captura de más de cinco kilos.

En el marco del 140° Aniversario de Río Gallegos, la Secretaría de Deportes de la Municipalidad llevó adelante una nueva edición de la Copa Ciudad, esta vez en la disciplina de pesca, con una masiva participación que reunió a alrededor de 300 competidores en la jornada.

Luis Oyarzo, integrante de la Secretaría de Deportes, destacó la convocatoria y el desarrollo del evento: “Nos tocó organizar esta parte de la Copa Ciudad en lo que es pesca. Participaron alrededor de 300 personas por lo que estamos muy contentos por la convocatoria.”

La competencia, que contó con la fiscalización del Club de Pescadores de Río Gallegos, comenzó formalmente a las 13 horas, aunque desde la mañana los participantes se acercaron para ubicarse en la zona delimitada para la competencia.

“A medida que iban llegando se iban acomodando los competidores, y se les iba avisando que a las 13 horas arrancaba la competencia”, explicó Oyarzo.

La actividad reunió a participantes de todas las edades: “Desde el más chico, de 9 años, hasta el más grande. Abuelos, mujeres, muchas mujeres también, que estuvieron acompañando. Muy lindo.”

Sobre el balance general, aseguró: “Muy bien, un 10. Y agradecer al Intendente que nos da la confianza para poder seguir haciendo estos eventos, a la Secretaría de Deporte, a Silvina Juárez y a toda la gente de Deportes.”

La Copa Ciudad de Pesca entregó cinco premios principales:

1º premio: Cristian Parsons $500.000

2º premio: Lautaro Oyarzo $400.000

3º premio: Anibal Segura $300.000

4º premio: Pedro Sarrichio $200.000

El ganador: una jornada en familia y un robalo de más de 5 kilos

Cristian Parsons se quedó con el primer puesto tras capturar la pieza mayor del certamen.

“Muy linda jornada, entretenida, en familia con mi hijito y con mi viejo, así que más que contento”, contó.

Sobre la captura ganadora detalló: “Saqué un robalo de 5 kilos 100. Me dio pelea, me llevó la caña a toda el agua, así que más que contento.”

El pescador mencionó que ya había participado en ediciones anteriores, aunque sin suerte: “Había participado en varios concursos pero no sacaba nada, y justo ahora salió.”

Finalmente, Parsons dedicó la pieza a un destino simple y tradicional: “Este es para la familia y para la parrilla”.