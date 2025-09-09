Río Gallegos: un menor de 16 años fue aprehendido tras un hurto en un local gastronómico

Un adolescente fue detenido este lunes por la madrugada luego de ser sorprendido junto a otros jóvenes sustrayendo bebidas de un comercio en la zona céntrica de Río Gallegos. El Juzgado Penal Juvenil y la Secretaría de Niñez intervinieron en el caso.

En la madrugada del lunes, alrededor de las 6:10, personal policial que realizaba patrullajes preventivos en inmediaciones de calle 9 de Julio y avenida Presidente Néstor Kirchner detectó a un grupo de jóvenes que portaban botellas presuntamente robadas.

Al advertir la presencia de los efectivos, los tres individuos intentaron huir, arrojando los elementos sustraídos que terminaron dañados al caer contra el suelo. Durante el procedimiento, la Policía logró interceptar y demorar a uno de ellos, quien resultó ser un menor de 16 años.

Posteriormente, se constató que las botellas provenían del interior de un local gastronómico de la zona, donde se hallaron heladeras abiertas y signos de forzamiento. Ante esta situación, se dispuso una consigna policial hasta el arribo de los responsables del comercio.

La Secretaría de Turno del Juzgado Penal Juvenil ordenó la aprehensión del adolescente, mientras que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia local tomó intervención para continuar con las actuaciones correspondientes.