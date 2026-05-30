Río Gallegos: Tras intensa investigación se esclarece robo a vivienda

Personal de la División de Investigaciones (DDI) de Río Gallegos llevó adelante una serie de operativos que permitieron esclarecer un hecho de robo ocurrido el pasado 28 de mayo en una vivienda de la calle Juan José Paso al 100. En aquella oportunidad, autores ignorados tras violentar una ventana, se apoderaron de dos televisores de alta gama, documentación personal y prendas de vestir, utilizando además tarjetas de crédito de la víctima para realizar compras en diversos comercios de la ciudad.

A partir de la denuncia, los investigadores iniciaron un análisis pormenorizado de material fílmico aportado por vecinos y cámaras de seguridad comerciales, sumado a testimonios recabados, lo cual permitió identificar fehacientemente a los presuntos autores del ilícito.

Con el respaldo de las pruebas obtenidas, durante la madrugada de hoy se localizaron y aprehendieron a dos hombres de 29 y 35 años de edad en un domicilio de la calle Punta Bandera al 600. Ambos fueron trasladados a la División Comisaría Tercera, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción Nro. Uno, a cargo del Dr. Gerardo Giménez.

En simultáneo, y bajo órdenes judiciales, se efectuaron allanamientos en inmuebles situados en calle Punta Bandera al 600 y Pje. San Ceferino. Los procedimientos arrojaron resultados positivos: se procedió al secuestro de cuatro televisores de distintas pulgadas —incluyendo los elementos sustraídos al damnificado— y otros objetos de valor cuya propiedad no pudo ser acreditada en el momento, los cuales fueron incautados para determinar su procedencia.

Finalizadas las actuaciones procesales y cumplidos los plazos legales, los dos implicados recuperaron su libertad, estableciendo domicilio a disposición de la magistratura interviniente, mientras la investigación continúa para establecer la vinculación de los elementos secuestrados con otros hechos delictivos.