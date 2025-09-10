Río Gallegos: Trabajadores municipales tendrán un aumento del 12%

Hoy se concretó una nueva mesa de negociación paritaria entre representantes del Ejecutivo Municipal de Río Gallegos y del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM). En el encuentro se acordó un aumento salarial total del 12% en cuotas, más el ingreso de hijos de trabajadores fallecidos y la implementación de diversas medidas de mejora laboral. De esta forma, el trabajador municipal cerrará el año con un aumento total cercano al 30%, algunos puntos por encima de la inflación nacional.

La paritaria se da en el marco del diálogo institucional que ambas partes sostienen con el objetivo de revisar y acordar mejoras para el conjunto de los trabajadores del Municipio. Por ello, además de la pauta salarial, se habló de la implementación de un protocolo para atender casos de adicciones y reforzar el tratamiento de todo lo vinculado a la salud mental, y también se acordó el ingreso de hijos de trabajadores municipales fallecidos que es un tema que venía pendiente desde hace un tiempo.

Durante la reunión, los paritarios analizaron la realidad social que afecta a toda la ciudadanía, y estuvieron de acuerdo en la importancia de mejorar el salario de los trabajadores municipales de la capital provincial para que puedan afrontar la difícil situación económica del país.

En este marco fue que se acordó un aumento total del 12%, dividido en tres tramos: con el próximo sueldo se abonará el 6%, mientras que en los meses subsiguientes habrá dos aumentos del 3% cada uno.

Cabe destacar que el acumulado del año será cercano al 30% de aumento. Este número es superior a la inflación nacional proyectada para el 2025. Además, el aumento impacta directamente en distintos ítems del salario, ya que está atado al básico. Esta mejora salarial también llegará al bolsillo de los jubilados municipales.

Por parte del Ejecutivo Municipal estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Diego Robles; la Secretaria de Gobierno, Sara Delgado; y la Secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez. También participó el concejal Ayrton Ruay en representación del Concejo Deliberante. En tanto, por el sector sindical estuvo el secretario general del SOEM, Pedro Mansilla; junto a su equipo de trabajo, y la representante por los pasivos ante la Caja de Previsión Social, Viviana Carabajal.