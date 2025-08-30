EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Río Gallegos; Trabajadores municipales continúan embelleciendo el centro de la ciudad

Compartir

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de las áreas operativas de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial, avanza con operativos de limpieza y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad.

Este sábado, las labores se concentraron en el centro y alrededores. Se hizo limpieza profunda de calzada y cordones sobre San Martín. También se realizó poda del arbolado y otras tareas con el fin de continuar embelleciendo el casco urbano y mantener la ciudad en excelentes condiciones.

Río Gallegos; Trabajadores municipales continúan embelleciendo el centro de la ciudad

El Gobierno Provincial firmó un convenio para que alumnos de la Escuela Industrial 4 realicen prácticas profesionalizantes

Santa Cruz refuerza el transporte terrestre ante el cierre del aeropuerto de Río Gallegos

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas