Río Gallegos; Trabajadores municipales continúan embelleciendo el centro de la ciudad

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de las áreas operativas de la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial, avanza con operativos de limpieza y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad.

Este sábado, las labores se concentraron en el centro y alrededores. Se hizo limpieza profunda de calzada y cordones sobre San Martín. También se realizó poda del arbolado y otras tareas con el fin de continuar embelleciendo el casco urbano y mantener la ciudad en excelentes condiciones.