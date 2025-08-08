Río Gallegos sigue apostando al deporte: el Municipio y Boca Juniors firmaron un convenio para potenciar el desarrollo local

La Municipalidad de Río Gallegos y el Club Atlético Boca Juniors firmaron este viernes un convenio de cooperación institucional con el objetivo de fortalecer el desarrollo deportivo y académico en la capital santacruceña.

El acuerdo fue suscripto por el intendente Pablo Grasso y el representante del club, Pablo Szawarniak, y tiene una vigencia inicial de dos años, prorrogable por igual período.



El convenio contempla una amplia variedad de acciones conjuntas que incluye la realización de clínicas deportivas en Río Gallegos con profesionales y deportistas destacados de Boca Juniors y la capacitación de docentes y entrenadores locales en disciplinas como futsal, fútbol inclusivo, vóley, handball y deportes de combate.



También el club realizará captación de talentos durante las jornadas deportivas, con posibilidad de seguimiento y evaluación y un programa de intercambio académico-deportivo para jóvenes de Río Gallegos que residan en la Ciudad de Buenos Aires, quienes podrán acceder a las instalaciones del club para entrenar y participar de actividades físicas específicas.



A su vez, Boca habilitará el uso de espacios del club para actividades recreativas y deportivas organizadas por delegaciones de Río Gallegos en Buenos Aires.



En la firma, Pablo Grasso valoró este convenio que demuestra el “federalismo” en tiempos difíciles. “Nosotros ya firmamos con River Plate para traer carreras y ahora tenemos este convenio. Buscamos llegar a todos los sectores y que vean que hay posibilidades con instituciones como Boca dispuestas a venir a Río Gallegos a buscar talentos”, subrayó el intendente.



“Agradezco a su presidente, a las autoridades y a todos los que integran el club por cómo abren las puertas a todos. No todo es negocio, ni tampoco regalar todo lo que se consiguió a lo largo de la historia. Al fútbol hay que defenderlo entre todos”, agregó Grasso.



Por su parte, Pablo Szawarniak, presidente de Deportes Amateur, dijo que para Boca Juniors “es muy importante” porque “abre las puertas en esta ciudad”. “Habla bien del intendente que es de River, pero entiende las necesidades”, expresó.



“Hay muchas disciplinas que a veces no se tienen en cuenta, como gimnasia artística, taekwondo, judo, karate, futsal, fútbol femenino, etc. y queremos dar oportunidades a chicos de acá de venir al club en Capital Federal y vestir la camiseta de Boca”, valoró.



Finalmente, Esteban Pizzi, director del área de Deportes Amateur (que disertará el domingo en Río Gallegos en la Expo Deporte), contó que estos convenios fueron llevados a distintas ciudades del país y que hacen a Boca “más grande”.



“Voy a desarrollar una capacitación para entrenamiento y preparación física el domingo a las 14 horas en el Tennis Club”, detalló y concluyó: “Desde mi lado, como un deportista que quiso ser de nivel y no lo pudo conseguir, siempre intenté buscar situaciones que permitieran estar cerca del deporte. Traté de ser el mejor entrenador que pude. Los sueños están para cumplirlos y romper esa barrera interna. El deporte te da disciplina, superación, te ayudan en la vida”, dijo.