Río Gallegos: Servicios Públicos trabajará este martes para la reparación del caño de agua de Avenida Beccar

Servicios Públicos Sociedad del Estado informa a los vecinos de Río Gallegos que hoy lunes, alrededor de las 20:00, se detectó una pérdida de agua sobre Avda. Beccar, casi esquina Tucumán.

Tras la inspección realizada por el equipo operativo, se identificó que un caño principal de 500 PEAD presentaría una posible avería.

Ante esta situación, mañana martes se iniciarán las tareas de despeje en el sector para avanzar con la reparación correspondiente y garantizar el normal funcionamiento del sistema de distribución de agua.

Asimismo, personal operativo de Agua y Saneamiento estará trabajando en la zona durante toda la jornada, por lo que se solicita a los vecinos evitar transitar por el sector para permitir el desarrollo seguro de las tareas.

Actualmente, las cisternas de la ciudad se encuentran operativas y la Planta Potabilizadora trabaja al 100% de su capacidad. Sin embargo, debido a tratarse de un caño principal, solicitamos a los vecinos realizar un uso responsable del agua potable para evitar inconvenientes en distintos sectores de la ciudad.

Recomendaciones para el cuidado del agua

-Evitar el lavado de vehículos

-Reducir el tiempo de uso de duchas.

-Controlar pérdidas internas en domicilios.

-Cerrar canillas correctamente y evitar el derroche innecesario.

-Priorizar el consumo esencial mientras duren las tareas operativas.

Personal de Servicios públicos Sociedad del Estado continuará trabajando para resolver la situación en el menor tiempo posible.