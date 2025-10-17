Río Gallegos será sede oficial del Pre Cosquín 2026: inscripciones abiertas para nuevos valores del folklore

La capital de la provincia de Santa Cruz fue confirmada como sede oficial del Pre Cosquín, el histórico certamen que selecciona a los artistas que participarán en el escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

El evento se desarrollará en Río Gallegos los días 15 y 16 de noviembre, con el acompañamiento y organización del Municipio, a través de la Dirección de Gestión Cultural.

El Pre Cosquín representa una oportunidad única para que cantantes, músicos y bailarines de toda la región puedan mostrar su talento y aspirar a formar parte del encuentro más importante del folklore argentino, que celebrará su 54° edición del 3 al 19 de enero de 2026 en la provincia de Córdoba.

Desde la organización se informó que las inscripciones ya están abiertas. Los interesados pueden comunicarse al 2966 41-2910 (Gestión Cultural Municipal) o al 2966 59-1391 (coordinadora Marcela Rivero), o bien enviar un correo electrónico a culturariogallegos4@gmail.com para recibir más información sobre las categorías y requisitos de participación.

De esta manera, Río Gallegos vuelve a posicionarse como epicentro del arte y la cultura patagónica, brindando un espacio para que nuevos talentos locales y regionales puedan proyectarse en el escenario más emblemático del folklore nacional.