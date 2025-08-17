Río Gallegos: Segunda etapa del Mega operativo de seguridad

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y a los medios de comunicación que, en la madrugada del día 17 de agosto de 2025, en el marco de la Ley de Seguridad Pública N.º 3523, se llevó a cabo un amplio dispositivo de prevención y seguridad en la ciudad de Río Gallegos.



El operativo incluyó controles vehiculares, patrullajes, recorridas y paradas preventivas en la Avenida Balbín, Barrio Evita, Barrio San Benito, Barrio Patagonia, Barrio Belgrano y zonas aledañas a locales nocturnos y de gran afluencia de personas, especialmente en el área de Zapiola y Corrientes.



Durante el despliegue, se controlaron más de 120 vehículos y se realizaron numerosas recorridas preventivas, fortaleciendo la presencia policial en la vía pública con el objetivo de garantizar la protección de la vida, los bienes y los derechos de la ciudadanía.



Con el acompañamiento de personal del municipio local, se procedió al secuestro de 14 vehículos y a la confección de más de 25 actas de infracción.

Asimismo, se efectuaron controles en dos locales nocturnos de concurrencia masiva —destinados a la actividad de bares—, los cuales fueron clausurados con la intervención de la Dirección de Bromatología, cumpliendo con los procedimientos establecidos.



En cada intervención se actuó conforme a los protocolos provinciales y federales vigentes, asegurando el respeto por los derechos y las obligaciones de todos los involucrados. Como resultado, fueron identificadas 60 personas, entre asistentes y trabajadoras del lugar. Entre ellas, se detectó a una mujer con pedido de detención inmediata, dos individuos con pedidos de captura y uno con orden de detención vigente.



Además, se localizó en uno de los locales nocturnos a un ciudadano mayor de edad, recientemente involucrado en un caso de homicidio, quien actualmente goza del beneficio de prisión domiciliaria asistida mediante tobillera electrónica. Al encontrarse fuera del lugar permitido, se dio inmediata intervención al magistrado de turno, iniciándosele una causa por resistencia a la autoridad.



Resultados del operativo:

• 33 vehículos secuestrados

• 55 actas de infracción

• 1 taxi fuera de servicio

• 6 locales clausurados

• 2 locales nocturnos notificados preventivamente por su situación comercial.



El operativo contó con la participación y coordinación de la totalidad de las comisarías locales, junto a la División Comando Patrulla, Grupo de Operaciones Motorizadas, División Guardia de Infantería, División Canes, Dirección General de Policía Caminera, Superintendencia de Bomberos y Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones. También intervinieron sus áreas dependientes: Dirección General de Investigaciones, Departamento del Delito Organizado Zona Sur, División Narcocriminalidad, División Lucha contra la Trata de Personas, Enlace y Cooperación contra el Delito Internacional, Ciberdelitos y Apoyo Tecnológico.



El operativo fue supervisado por el señor Subjefe de Policía, Ministerio de Seguridad y la colaboración activa de la Municipalidad de Río Gallegos.

Estamos presentes. Comprometidos con tu seguridad y con el control social en nuestra comunidad.