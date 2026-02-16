Río Gallegos se vistió de carnaval

Vecinos y vecinas disfrutaron de una jornada llena de color, música y alegría durante el Carnaval 2026 organizado por la Municipalidad de Río Gallegos, que se vivió el domingo en la Laguna Ortiz.

El evento incluyó el tradicional desfile de murgas y comparsas, que desplegaron ritmo, creatividad y pasión, acompañadas por shows en vivo y múltiples propuestas recreativas pensadas para toda la familia. Durante la tarde, grandes y chicos pudieron participar de juegos de kermés, paseos en botes a pedal, castillos inflables y una divertida guerra de bombitas y pistolas de agua.

Además, el paseo gastronómico y el espacio destinado a emprendedores locales ofrecieron una amplia variedad de sabores y productos, fortaleciendo el encuentro comunitario y el acompañamiento a la economía local.

La actividad, que se desarrolló de 16 a 21 horas, convocó a cientos de familias que se acercaron a compartir una tarde distinta, reafirmando el carnaval como un espacio de encuentro, disfrute y celebración popular en Río Gallegos.

De esta manera, el Municipio continúa impulsando propuestas culturales y recreativas que fortalecen el vínculo con la comunidad y promueven el uso de los espacios públicos como lugares de encuentro para todos y todas.