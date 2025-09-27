Río Gallegos: se reprograma actividad “Primavera Prehistórica”

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración informa que la actividad “Primavera Prehistórica”, prevista para este domingo 28 de septiembre, debe ser reprogramada por razones climáticas.

La reprogramación de la misma se da en virtud del comunicado de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes y el alerta temprana emitida por el Servicio Meteorológico Nacional por fuertes vientos.

La seguridad y el bienestar de la comunidad son prioridad. Próximamente se informará la nueva fecha de realización de esta propuesta.

Se agradece la comprensión de la comunidad.