EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Río Gallegos: se reprograma actividad “Primavera Prehistórica”

Compartir

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración informa que la actividad “Primavera Prehistórica”, prevista para este domingo 28 de septiembre, debe ser reprogramada por razones climáticas.

La reprogramación de la misma se da en virtud del comunicado de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes y el alerta temprana emitida por el Servicio Meteorológico Nacional por fuertes vientos.

 La seguridad y el bienestar de la comunidad son prioridad. Próximamente se informará la nueva fecha de realización de esta propuesta.

Se agradece la comprensión de la comunidad.

La delegación local partió esta tarde rumbo a los Juegos Evita 2025

El Gobierno de Santa Cruz logró una nueva ruta aérea a El Calafate con la empresa Flybondi

El Ministerio de Trabajo intervino en la obra del Aeropuerto de Río Gallegos por incumplimiento laboral

También